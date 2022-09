NecroBoy : Path to Evilship raconte l’histoire d’un jeune nécromancien souhaitant devenir le plus grand Seigneur du Mal! En se servant de ses pouvoirs occultes, il ramène ses NécroMinions à la vie afin qu’ils lui obéissent et résolvent des puzzles pour conquérir la crypte de son héros, NecroMan!



Le studio français « solo » Chillin’ Wolf a annoncé que son premier titre, Necroboy : Path to Evilship, sortira sur Nintendo Switch, et devrait arriver au cours du mois de septembre 2022. Necroboy : Path to Evilship est décrit comme un jeu d’action et de réflexion, et il promet un gameplay élaboré alors que les joueurs tentent d’atteindre le fond du donjon.

NecroBoy : Path to Evilship raconte l’histoire d’un jeune nécromancien souhaitant devenir le plus grand Seigneur du Mal! En se servant de ses pouvoirs occultes, il ramène ses NécroMinions à la vie afin qu’ils lui obéissent et résolvent des puzzles pour conquérir la crypte de son héros, NecroMan!

Origin Story du prochain Seigneur du Mal? Suivez NecroBoy et son serviteur récemment ramené à la vie, Laquais! Enfin, ils ne sont pas forcément d’accords sur le terme serviteur. Ni sur le nom Laquais. Mais cela ne les empêchera pas d’apprendre l’un de l’autre – les motivations de NecroBoy à emprunter la voie du mal devenant le catalyseur qui liera leurs destins à tout jamais.

Une Crypte remplie de Puzzles! NecroBoy devra résoudre de nombreux puzzles pour progresser dans la crypte ! Ou du moins, il ordonnera à ses NecroMinions de les résoudre pour lui. Pas de violence dans ce jeu ! NecroBoy n’est encore qu’un enfant, bordel !

Live By The Sword : Tactics est un RPG tactique à l’ancienne doublé de concepts de gameplay modernes. Après la chute du pays, vous contrôlez deux frères qui doivent traverser le royaume pour l’empêcher de retomber dans les ténèbres du conflit. Modes de jeu solo et multijoueur disponibles. La sortie du jeu commencera ce mois-ci, mais on ne sait pas encore s’il sortira sur la console de Nintendo dans le cadre du lancement initial. Live by the Sword : Tactics est un RPG de stratégie tactique, mais il n’y a pas de montée en niveau et vous ne pouvez avoir qu’une seule classe par type.

Live By The Sword : Tactics est un RPG tactique à l’ancienne doublé de concepts de gameplay modernes. Après la chute du pays, vous contrôlez deux frères qui doivent traverser le royaume pour l’empêcher de retomber dans les ténèbres du conflit. Modes de jeu solo et multijoueur disponibles. Le jeu est une nouvelle approche du gameplay tactique / stratégique. Les personnages ne gagnent pas de points d’expérience et vous ne pouvez pas collecter d’équipement surpuissant pour passer les combats difficiles. En tant que joueur, vous devez gagner en compétence pour remporter la victoire. Êtes-vous prêt à relever le défi de devenir un véritable Tacticien ?

Plusieurs modes de jeu

Live by the Sword : Tactics propose de nombreuses façons de jouer :

– Le mode Histoire qui met en scène un groupe d’aventuriers qui percent à jour un complot diabolique.

– Le mode Aventure qui vous permet de construire le monde au fur et à mesure que vous l’explorez. Attention, la défaite entraîne la fin du jeu dans ce mode.

– Le mode Tacticien vous emmène dans d’étranges scénarios de combat à résoudre, dont beaucoup avec des conditions de victoire uniques.

– Batailles en ligne entre deux joueurs.

– Batailles en local entre deux joueurs.

À venir après la sortie

– Outils pour créer des champs de bataille personnalisés.

– Multijoueur en ligne classé.

– Classes supplémentaires

L’éditeur et développeur Gravity Arise Games a confirmé la sortie de KAMiBAKO : Mythology of Cube sur Nintendo Switch. La société n’a pas encore fixé de date de sortie pour le moment. Le jeu est un RPG à la base, mais propose de l’artisanat, des énigmes et des combats.

Réparez des terres grâce à des énigmes et battez des monstres dans des batailles. Collectez les matériaux des terres restaurées et créez le monde ! Un nouveau RPG qui combine des éléments de jeu que tout le monde peut jouer. De nombreuses façons de jouer ! Un monde d’une taille et d’une magnificence écrasantes vous attend. Restaurons le monde et retrouvons la paix. Dans les temps mythologiques, les dieux ont créé ce monde après une longue bataille. Le monde était divisé en trois, avec les dieux dans les cieux, les humains sur la terre, et les monstres dans les abysses protégeant leurs territoires et leurs services. Parmi eux, les gens prospéraient sur terre, croyaient aux déesses, créaient des nations, et vivaient en paix au-delà des cultures et des races. Cependant, sur terre, une « grande division » s’est produite, et les pays se sont divisés. Les personnes en détresse priaient les dieux et attendaient un soulagement. Une déesse du monde céleste choisit un « restaurateur » de la terre pour exaucer les souhaits du peuple et lui ordonna de régler cette situation. « Toi », qui a reçu le pouvoir de la déesse, entreprend un voyage pour restaurer le monde.

emergeWorlds a l’intention de sortir son prochain jeu, Dros sur Nintendo Switch. Le titre sera lancé dans le courant de l’année 2023. Dros est un jeu d’action et d’aventure dans lequel deux héros improbables, le Capitaine et le Petit Dros, « doivent surmonter leurs différences pour se hisser au sommet de la Tour et vaincre l’Alchimiste. » Tout au long de l’expérience, vous passerez de l’un à l’autre.

Une mystérieuse tour est en cours de construction au plus profond de la forêt. Des villageois ont commencé à disparaître… On murmure qu’ils sont attirés dans la Tour par une mélodie envoûtante. Pour ne jamais revenir. Dros est un jeu d’action et d’aventure où deux héros improbables doivent surmonter leurs différences pour atteindre le sommet de la Tour et vaincre l’Alchimiste. Voici le capitaine et le petit Dros. Une équipe déglinguée avec des forces et des faiblesses très différentes. L’un est un chasseur de primes, l’autre une boule de gélatine. Au cours de ce voyage unique, vous rencontrerez des personnages fascinants, vous résoudrez des énigmes époustouflantes et vous combattrez toutes sortes d’ennemis effrayants.

Le RPG old-school Alterium Shift est confirmé sur Nintendo Switch. L’éditeur Gravity Game Arise et le développeur Drattzy Games ont officialisé la nouvelle aujourd’hui. Le jeu sera lancé dans le courant de l’année 2023. Le jeu propose aux joueurs de sélectionner l’un des trois personnages principaux et de partir à l’aventure pour découvrir les mystères du monde.

Rejoignez trois héros en formation qui apprennent à maîtriser leurs forces individuelles et à exploiter le pouvoir de l’essence d’Alterium. Alors que leur formation est presque terminée, Dolion, leur professeur, les prépare à la mission la plus importante qu’ils aient eu à accomplir jusqu’à présent. Vous commencerez votre voyage avec trois héros en formation : Pyra, Atlas et Sage. Leur professeur, Dolion, s’efforce de faire de ses élèves des héros, meilleurs que lui-même. Les trois héros passent leur dernier test avant d’être envoyés sur une mission importante qui changera leur vie. Quel destin attend ces héros et pourront-ils accomplir les tâches qui leur sont confiées ?

L’éditeur Beep Japan et le développeur RS34 ont annoncé Radirgy 2, une suite du shoot’em up original. Le projet est en développement pour Nintendo Switch. Ce n’est pas le seul jeu Radirgy sur la console hyrbide de Nintendo. Radirgy Swag a d’abord été lancé en 2019 en tant que titre exclusivement japonais, et la version occidentale a finalement suivi en janvier dernier. Les participants au Tokyo Game Show de la semaine prochaine pourront découvrir Radirgy 2 pour la première fois. Il sera jouable sur le stand de Konami.

Radirgy est un jeu de tir à défilement vertical qui est apparu pour la première fois dans un jeu d’arcade en 2005. Avec l’accroche « toon pop radio wave shoot ’em up », le jeu est ensuite apparu sur une variété de consoles de jeux vidéo de salon et a gagné en popularité. Radirgy 2 est un nouveau jeu de shoot’em up qui a beaucoup évolué. Cette version évoluée du jeu est intitulée « the radio wave shoot ’em up re-proposed ». Le « Murasame », le vaisseau du joueur, évolue de diverses manières pour aider le joueur.

W.R.K.S Games a annoncé Shinobi Rising, un jeu de furtivité à défilement latéral qui se déroule dans l’univers d’inspiration japonaise de Katana-Ra.

Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch après février 2023. Shinobi Rising est le nouveau jeu passionnant qui se déroule dans l’univers cyberpunk d’inspiration japonaise de Katana-Ra. Dans cette aventure palpitante, vous incarnez un shinobi qui doit résoudre un mystère de meurtre et découvrir le coupable derrière la mort d’une enfant héritière innocente. Alors que vous vous frayez un chemin dans les rues du village du clan Kata, le jeu entier se déroule en une seule nuit et vous devrez utiliser toute votre ruse et votre habileté pour survivre. Découvrez des indices et résolvez des énigmes pour vous rapprocher de la découverte de la vérité sur le meurtre. Mais attention, c’est un village où tout le monde n’est pas ce qu’il semble être.

Paper Animal RPG a débarqué sur Kickstarter cette semaine et a déjà obtenu un financement complet après avoir dépassé son objectif d’environ 40 000$. Dans le processus, une version Nintendo Switch a été confirmée. Le jeu, développé par Cuddling Raccoons Studio, est un RPG roguelite avec un système de combat en temps réel basé sur des tuiles.

Paper Animal RPG est un jeu de roguelike mignon où vous pouvez explorer un monde coloré, combattre des ennemis effrayants et vous détendre avec vos amis au feu de camp ! Le jeu s’inspire et rend hommage aux séries Paper Mario, Mario & Luigi ainsi qu’à Pokémon Donjon Mystère. Il était une fois un petit village, habité par de nombreux animaux de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Le village était dirigé par un gentil roi, qui régnait avec grâce et maintenait l’ordre entre les animaux. Un jour, le roi a soudainement disparu ! Quelques jours plus tard, le village sombra dans le désespoir et les jours autrefois si gais semblaient disparus à jamais. Au milieu du chaos, un groupe d’aventuriers courageux est apparu, déterminé à retrouver la trace du roi !

Voodoo Detective sera disponible le 29 septembre 2022 sur Nintendo Switch pour 14€99. Voodoo Detective est un jeu d’aventure point-and-click en 2D avec des animations dessinées à la main inspirées de Monkey Island et King’s Quest. Il dispose d’un casting complet de talents vocaux vétérans et d’une bande-son composée par Peter McConnell.

Si vous recherchez l’aventure, vous la trouverez dans Voodoo Detective, la sensation point-and-click ! New Ginen : une petite ville insulaire imprégnée de la riche culture vaudou, envahie par les chaînes de magasins et infestée de touristes privilégiés. Où la couleur locale et la corruption coloniale s’affrontent dans une bataille désespérée pour la survie. Dans ce contexte fascinant, nous rencontrons une femme mystérieuse, sans passé, qui se trouve au centre d’un drame si profond que les fils de la réalité menacent de se dénouer ! Rejoignez le détective Voodoo sur sa dernière affaire, où le danger se cache derrière chaque sale secret et où chaque moment palpitant pourrait être son dernier. Il est temps d’enfiler votre fedora et votre trench coat, détective, vous avez un mystère à résoudre !