The King of Fighters XIV et King of Fighters XV ne sortiront apparemment jamais sur la console hybride de Nintendo, mais SNK a essayé de voir si cela était possible techniquement.

Dans une interview accordée à Gamereactor, Yasuyuki Oda de SNK a indiqué que la société avait envisagé de porter les deux titres de combat sur la console. Cependant, des limitations techniques semblent empêcher la réalisation de portages. Oda a mentionné que SNK « aimerait » sortir The King of Fighters XIV et The King of Fighters XV sur Switch et « y pense toujours, mais pour le moment il n’y a pas de plan. »

Oui, évidemment si vous avez une Nintendo Switch, vous avez beaucoup de notre contenu rétro, vous pouvez jouer à presque tous les jeux de combat de SNK, et nous avons enquêté sur ce problème même avec King of Fighters XIV et même XV. L’un des plus gros problèmes de King of Fighters est que vous avez trois personnages et que vous devez charger toutes les ressources entre les rounds et ainsi de suite. Ça ne collait vraiment pas avec les spécifications matérielles et les limitations techniques de la Switch. C’est quelque chose qui nous a vraiment dérangés, nous adorerions le faire et nous y pensons toujours, mais pour le moment, il n’y a rien de prévu.