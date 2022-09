L’affaire est presque aussi complexe que le lore de la série Trails. Revenons en 2010, une époque où la localisation des jeux de la série Trails de Falcom est encore difficile. Cette année là marque la première sortie de The Legend of Heroes: Trails from Zero sur PSP uniquement au Japon faisant ainsi baver la petite fanbase occidentale du jeu. Alors que nous rêvons d’une sortie occidentale même uniquement anglaise, le jeu ressort 2 ans après en une version Evolution avec quelques features et améliorations sur PSVita. Cette version ressortira sur PS4 et Nintendo Switch en Asie en 2020. En 2022 pour la première fois, Trails from Zero est annoncé en occident par NISA et une collaboration avec une équipe de fantrad sur la localisation uniquement anglaise du jeu sur PC, PS4 et Nintendo Switch. La sortie de The Legend of Heroes: Trails from Zero est d’ailleurs prévu pour ce 27 Septembre.

Petite nuance tout de même en réponse à une question de Gematsu, concernant les améliorations graphiques et les features proposés par l’équipe de moddeur PC occidental de Durante. NISA confirme sur les propos de Durante, à savoir que les améliorations ne concerne que les version PC et Nintendo Switch. La version PS4 occidentale sera basé sur la version « Kai » donc Evolution sorti sur les plate-formes Playstation en Asie, ne bénéficiant ainsi pas des améliorations de l’équipe de Durante.

Ces améliorations concernent des fonctionnalités de l’UI, des améliorations techniques et graphiques du jeu. Nous vous laissons quelques screens circulant sur la toile afin de comparer le rendu « Evolution » (gauche) à celui de la version qui sera disponible sur PC et Switch (Droite). Vous pouvez également retrouver le détail des améliorations sur les blogs de Durante ici.