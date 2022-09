Le jeu est disponible pour moins de 20€.

La dernière création de Clap Hanz, développeur de jeux de golf adoré de tous, débarque sur Nintendo Switch ! Jouez entre amis, en famille, avec des joueurs du monde entier, ou détendez-vous et jouez en solo ! Gagnez des personnages, des costumes et des parcours en jouant des manches en mode Mondial. Suivez votre progression en améliorant votre meilleur score sur chaque parcours ! Lancez-vous en ligne et participez au Tournoi international ou à un Match en ligne. Des Tournois internationaux aux règles définies sont organisés chaque semaine et les joueurs du monde entier sortent le grand jeu pour voir qui a le meilleur score ! Jouez des manches avec des joueurs du monde entier avec les Matchs en ligne. Si vous préférez que vos sessions restent privées, créez des salons protégés par mot de passe pour jouer entre amis !