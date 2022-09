Lyon, France – 13 septembre 2022 – L’éditeur et développeur de jeux vidéo Bandai Namco Europe S.A.S annonce aujourd’hui Tales of Symphonia Remastered, une version remastérisée de l’une des histoires les plus appréciées de Tales Of qui sera disponible début 2023.

Le jeu original Tales of Symphonia, sorti en 2003, a ému les joueurs du monde entier grâce à une histoire captivante. Tales of Symphonia Remastered permet de revivre ce classique de 20 ans avec des améliorations visuelles HD, des améliorations de gameplay et de nouvelles fonctionnalités. Le titre est prévu pour une sortie sur PlayStation®4, Xbox One et Nintendo Switch™ et sera compatible avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S.

Dans le jeu vidéo Tales of Symphonia Remastered, les fans chevronnés et les nouveaux venus de la franchise suivront le parcours de Lloyd Irving et de ses amis alors qu’ils tentent de sauver Sylvarant et Tethe’alla, deux mondes inextricablement liés, où la renaissance de l’un signifie le déclin de l’autre. Les joueurs découvriront une histoire touchante avec des personnages attachants dans un monde riche et vivant, ainsi que de magnifiques scènes d’animation conçues par le célèbre artiste Kosuke Fujishima.

Les joueurs pourront vivre ou revivre cette histoire seuls ou à quatre pendant les combats, avec une variété de stratégies et de systèmes de combat tels que les combos qui combinent librement une variété de « Skills/Magic », les Artes Mystiques avec des effets flashy, et les Unison Attack, des techniques coordonnées qui peuvent déclencher de puissantes séries d’attaques.

Les précommandes sont actuellement disponibles chez les revendeurs participants. Les joueurs peuvent précommander la Chosen Edition qui, en plus du jeu, contiendra un boîtier métallique, des autocollants et des illustrations.