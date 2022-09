Megaton Musashi X sortira sur Nintendo Switch au Japon le 1er décembre 2022.

Le Megaton Musashi original est sorti sur Switch en novembre dernier au Japon après avoir été révélé en 2016. Pour Megaton Musashi X, il s’agit d’une version free-to-play avec divers nouveautés, notamment la saison 2 de l’histoire, des batailles en ligne joueur contre joueur, et de nouveaux mecha, personnages, armes et stages. Tout le contenu de Megaton Musashi et de ses six mises à jour majeures sera inclus. Ceux qui ont acheté la version originale de Megaton Musashi peuvent acheter un ensemble d’objets pour 100 yens qui rend le jeu plus facile à jouer et qui comprend le mecha exclusif Protoframe Zero X avec des effets spéciaux.

