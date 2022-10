No More Heroes 3 est sorti en Août 2021 sur Nintendo Switch. Après 1 an d’exclusivité, le titre est désormais disponible sur PS5 et XboX Series. À cette occasion, les p’tits gars de GameXplain ont effectué un comparatif vidéo entre les versions PS5 et Nintendo Switch.

Même s’il apparait assez clairement que la version PS5 propose une réelle amélioration graphique (et aussi en terme de FPS). Il en est de même pour la profondeur d’affichage et l’effet de « popping » absent de la version PS5. Bon, au final, on constate quand même que la version Nintendo Switch n’a pas trop à rougir quand même, même si il est vrai que la série No More Heroes ne cherche pas forcément à proposer des graphismes à s’en décoller la rétine, mais privilégie la diversité du gameplay.

Vous pouvez relire la critique de Antwn ici !

Et sinon on vous laisse juger des différences en vidéo, juste là :