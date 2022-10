Let’s Sing est une série qu’on ne présente plus. Véritable référence dans le jeu musical, il est présent sur toutes les consoles depuis 2012. Dix ans plus tard, il vient nous montrer son petit dernier créé en collaboration avec ABBA. Le groupe mythique suédois de pop est un mastodonte qu’on ne présente plus non plus. C’est déjà leur deuxième apparition dans l’univers vidéoludique, après ABBA : You Can Dance développé en 2011 par Ubisoft.

Mamma Mia, here we go again

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe des Let’s Sing, c’est plutôt simple. À l’aide d’un micro ou d’un portable, le joueur doit réussir à chanter juste, dans le bon timing, et bien sûr tenir la note pour obtenir le maximum de points.

Let’s Sing presents ABBA est séparé en sept modes (en réalité six, le Jukebox étant juste un Youtube ABBA) : Legend, Classic, Mixtape, Feat, World Contest, Let’s Party et donc Jukebox.

Il y a 31 chansons, de leur premier hit Ring Ring au I Still Have Faith in You single du dernier album du groupe. Nous noterons quand même l’absence étonnante dans la setlist de deux titres populaires d’ABBA, Lay All Your Love On Me et I Have A Dream.

Ce jeu est avant tout réservé à un public, forcément, qui connaît le répertoire d’ABBA. Ne vous attendez pas comme pouvait le faire un Guitar Hero : Metallica à des titres d’autres groupes proches d’ABBA.

Série réputée pour être un jeu de soirée à faire avec ses amis, Let’s Sing presents ABBA ne fait pas exception à la règle. Malgré deux modes réservés au solo, ceux-ci sont assez anecdotiques. Le mode Legend n’est qu’un condensé des autres modes dans lequel nous affrontons une IA de plus en plus difficile. Il permet d’ « améliorer » la tenue de nos avatars qui sont eux-mêmes des copies alternatives des quatre membres du groupe. Cependant, malgré la difficulté progressive, ce mode se termine en trois-quatre heures si le joueur connaît un minimum le répertoire du groupe suédois.

Le mode World Contest n’est pas non plus des plus captivants. Nous avons pour objectif de battre le score d’autres joueurs dans le monde. Nous avançons dans le classement en engrangeant des victoires. Hormis si vous voulez prouver au monde que vous êtes le plus grand fan d’ABBA au monde, l’intérêt est assez limité.

En multijoueurs nous avons un mode Let’s Party, qui, bien qu’il se targue de pouvoir jouer jusqu’à huit joueurs, se limite à deux micros dans lesquels chacun s’affrontent à tour de rôle. Ce mode présente des mini-jeux autour des chansons qui ont une fâcheuse tendance à se répéter. Nous avons par exemple le mode bombe dans lequel nous devons chanter juste pour désamorcer des bombes, le mode Piggy Box dans lequel nous devons chanter juste pour ramasser des pièces, le mode Speedrun dans lequel nous devons chanter juste pour… Enfin, vous avez compris. La plupart des mini-jeux tourne autour du même principe, du même gameplay et pourrait se résumer au même principe : chante mieux que ton adversaire. Seul le mode TV, bien que mal exploité, sort du lot, en proposant de flouter les paroles et la tonalité de la chanson. De quoi faire dérailler un adversaire sur une chanson un peu moins connue du groupe.

Le mode Mixtape, bien que manquant de rythme, est assez intéressant. Il propose de nous faire chanter sur cinq extraits aléatoires sélectionnés dans des playlists variées. (Chansons d’amour, Hits, etc…) Il donne vraiment du défi aux joueurs qui doivent trouver rapidement la tonalité et le rythme des chansons qui peuvent parfois passer du coq-à-l’âne. Il est juste dommage qu’il y ait des décomptes entre chaque titre et que nous ne sommes pas directement plongés d’une chanson à l’autre.

Le mode Feat fut notre préféré, où pour une fois nous ne devons pas chanter contre mais avec l’autre pour établir notre « compatibilité ». Chantant à tour de rôle ou ensemble, c’est le seul mode qui nous a vraiment donné la sensation de ne pas chanter chacun dans son coin devant son portable / micro.

Money, Money, Money

Globalement, Let’s Sing presents ABBA nous a vraiment laissé un goût de service minimum. Bien qu’il soit divertissant, il ressemble à ces jeux qui nous amusent le temps de deux chansons puis qu’on va remballer pour passer à autre chose. La progression est totalement anecdotique et les récompenses pour améliorer notre avatar ne nous comblent pas vraiment de bonheur. Là où le jeu aurait pu permettre aux fans de débloquer du contenu inédit autour du groupe (je ne sais pas, nous aurions pu par exemple chanter les versions allemandes, françaises ou même suédoises de Waterloo !), il préfère expédier le travail. Par ailleurs, nous pouvons obtenir toutes les tenues de nos avatars en moins de dix heures de jeu.

Le chant est aussi parfois simpliste. Outre l’absence de difficulté (la difficulté réside sur la connaissance ou non de la chanson), nous avons eu la même sensation que lors de la sortie d’un nouveau FIFA, avec juste une mise à jour à la sauce ABBA. The Beatles : Rock Band, qui n’était pas centré sur le chant, proposait par exemple de chanter les harmonies pendant que l’autre joueur s’occupait de la voix principale. Là où ABBA est réputé pour ses deux chanteuses, nous avons la sensation d’une régression par rapport au jeu de 2009.

Niveau graphisme, les chansons se résument aux clips du groupe avec les paroles en surimpression. Ce n’est pas la partie la plus importante du jeu et sa simplicité ne nous dérange pas vraiment. Le mode TV dans Let’s Party peut parfois faire mal aux yeux, rien à signaler pour Let’s Sing presents ABBA.

En revanche, et toujours si vous aimez ABBA, la musique est au rendez-vous. Malgré quelques oublis, les classiques sont tous là et même des chansons moins connues de leur répertoire comme On And On And On. Ce sont par ailleurs ces chansons moins populaires qui nous permettent d’avoir un certain vent de fraîcheur et de difficulté. Elles permettent d’ajouter un peu de tension dans le mode Mixtape, à essayer de deviner la mélodie que nous devons chanter.