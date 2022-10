C’est via Twitter que Cygames annonce ce matin que les ventes de Little Noah : Scion of Paradise ont dépassé les 100 000 exemplaires. Ce chiffre concerne les ventes mondiales sur Nintendo Switch et PC confondus. Little Noah : Scion of Paradise a été révélé lors d’un Nintendo Direct en juin et est sorti immédiatement. Le jeu a reçu la note de 7,7 sur nos pages (voir le test).

Avec plus de 40 alliés combattant à vos côtés et un système de combos original, ce jeu d’action promet même aux plus débutants une expérience de jeu exceptionnelle ! Noah, une alchimiste prodige, sillonne Manapolis, un royaume façonné par l’alchimie, à bord de son gigantesque aéronef. Soudain, elle aperçoit d’étranges ruines flottantes — vestiges d’une époque reculée — et décide de s’en approcher. À ce moment, un chat mystérieux fait irruption dans son vaisseau. Ce dernier, qui semble prendre Noah pour une « pillarde », active un pouvoir étrange : une violente tempête se lève et envoie l’aéronef s’écraser au sol non loin des ruines. Afin d’en apprendre davantage sur les lieux et trouver un moyen de réparer l’aéronef, Noah part explorer les ruines et les nombreux donjons qu’elles recèlent.

Un jeu d’action roguelite simple d’accès. Les donjons changent d’aspect à chaque nouvelle exploration. Parcourez chacun d’entre eux en vous débarrassant des ennemis vous barrant la route et terrassez le boss du donjon. Chaque boss a des spécificités propres qu’il vous faut connaître pour en venir à bout. Facilitez-vous la tâche en vous servant des Astraux récupérés pendant l’aventure et en renforçant les aptitudes de Noah. Si vous mourez lors de l’exploration, le mana et les objets que vous avez obtenus peuvent être utilisés pour améliorer les compétences de Noah.

Un système d'amélioration des compétences riche et varié. En réparant l'aéronef, vous pouvez étoffer l'équipement et les installations du vaisseau. Ces améliorations vous apportent de nombreux avantages lors de l'exploration des ruines. Utilisez le mana que vous avez récupéré comme bon vous semble et améliorez les compétences de Noah de la manière la plus efficace.

Un système de combos unique. Vous pouvez créer une pléthore de combos différents en combinant les Astraux récupérés lors de vos explorations. Il existe plus de 40 Astraux et chacun possède ses attaques propres. En plaçant les Astraux dans un ordre différent, vous pouvez changer l'ordre des attaques et créer ainsi vos propres combos !