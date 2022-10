Pour 7 millions de personnes en France, la dyslexie est un labyrinthe. En ce 10/10, journée nationale des Dys, découvrez « MINDCRAFT », une map extraordinaire développée sur le jeu vidéo Minecraft. Une expérience ludique qui permet de détecter les signes de dyslexie et de découvrir leur univers.

En France, 6 à 8%1 de la population serait concernée par les troubles cognitifs comme la dyslexie, dysphasie ou encore la dyspraxie mais nombreux sont ceux qui, faute de diagnostic, ne le savent pas. ​

C’est donc pour repérer et accompagner toutes les personnes concernées par la dyslexie que BETC et Puissance Dys investissent Minecraft, l’un des jeux vidéo les plus populaires et créatifs, en inventant MINDCRAFT : une expérience ludique qui permet à tout un chacun de se divertir tout en explorant l’univers des dys.

En effet, Minecraft, jeu conçu par Markus Persson, lui-même dyslexique, accueille plus de 140 millions de joueurs et 38% d’entre eux sont concernés par la dyslexie. Cependant, les chercheurs estiment qu’une autre grande partie l’ignore encore …d’où le rôle de MINDCRAFT : identifier de façon ludique les signes de dyslexie chez les joueurs.

​Dans MINDCRAFT, les joueurs pourront découvrir une carte spécialement conçue avec l’aide de dyslexiques et en coopération avec la neuropsychologue Béatrice Sauvageot. Quatre zones où des défis seront proposés à chaque participant afin de déceler des signes de dyslexie. Tout au long de la map chaque joueur devra aider le personnage “Charlie” à passer les tests et trouver son chemin dans le labyrinthe.

​Fondatrice de l’association Puissance Dys, Béatrice Sauvageot a conçu une méthode révolutionnaire permettant de repérer et rééduquer les enfants et adultes atteints notamment de dyslexie. Mais grâce à ses recherches autour de ces particularités, la neuropsychologue considère que cette différence n’est en aucun cas un dysfonctionnement mais bel et bien un super pouvoir.

​Béatrice Sauvageot, neuropsychologue et fondatrice de l’association Puissance Dys indique :

« La dyslexie, considérée comme un vrai handicap dans la vie, est en réalité un pouvoir extraordinaire ! Chez Puissance Dys, nous avons mis au point une approche innovante pour rééduquer les personnes atteintes de ces troubles et leur redonner la confiance qu’ils n’ont jamais eue. Cependant, beaucoup de personnes souffrent encore en silence par manque de diagnostic. Nous sommes donc particulièrement ravis de la création de Mindcraft qui permettra de dépister les joueurs de Minecraft de manière divertissante et non culpabilisante. »

Mathieu Nevians, directeur de création de BETC ajoute :

« Nous nous sentons souvent démunis face aux blocages de nos enfants dans la vie de tous les jours. De mon côté, c’est grâce à l’association Puissance Dys que j’ai appris non seulement que mon fils avait ce trouble de l’apprentissage mais que j’en étais également atteint sans le savoir ! C’est en ce sens que je trouve l’expérience Mindcraft particulièrement importante pour sensibiliser le plus grand public sur la dyslexie et se mettre dans la tête d’un dyslexique dans le dédale du labyrinthe de leur cerveau. C’est un outil idéal pour découvrir son super pouvoir mais aussi pour s’amuser ! »

Créée en partenariat avec l’agence BETC, faites l’expérience #Mindcraft pour découvrir si vous ou vos proches êtes concernés par la dyslexie, vous pourrez, le cas échéant, vous faire accompagner par Puissance Dys grâce à leur méthode innovante.

Alors avez-vous un super pouvoir ? ​

​Rendez-vous sur https://www.puissancedys.com/mindcraft pour en savoir plus et télécharger la carte.