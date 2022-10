Ismaning, le 13 octobre 2022 – L’éditeur allemand Wild River Games annonce la sortie mondiale de Winter Games 2023 aujourd’hui 13 octobre 2022. Développé par le studio Independent Arts, basé à Hamm en Allemagne, Winter Games 2023 s’inscrit dans la tradition des meilleurs jeux de sports d’hiver réalistes et propose un gameplay passionnant autour de ses nombreuses disciplines. Il n’y a pas le moindre flocon de neige en vue pour l’instant, mais les fans de sports d’hiver pourront bientôt se jeter dans la poudreuse virtuelle et s’éclater sur les pistes du monde entier.

Winter Games 2023 est un jeu de sport 3D moderne, passionnant et bourré d’action, destiné à toute la famille. Les joueurs pourront tester leurs capacités athlétiques dans dix disciplines olympiques de sports d’hiver, comme le saut à ski, le biathlon, le ski cross, le skeleton ou le super-G. Ils partiront à la chasse aux records, aux meilleurs temps et aux trophées. Outre les disciplines individuelles, les joueurs pourront également choisir parmi plusieurs compétitions prêtes à jouer, dans lesquelles plusieurs disciplines s’enchaîneront les unes après les autres. Winter Games 2023 proposera par ailleurs une option permettant de créer ses propres compétitions. Les as du sport pourront jouer en solo contre l’IA ou affronter jusqu’à trois amis en mode multijoueur local dans une compétition de sports d’hiver captivante.

Les fans de sports d’hiver ressentiront des sensations de hauteur et de vitesse à couper le souffle dans Winter Games 2023. Grâce aux graphismes 3D convaincants, ils vivront l’expérience ultime des vacances d’hiver.

Caractéristiques :

Dix disciplines olympiques de sports d’hiver : biathlon, descente, super-G, skeleton, patinage de vitesse, bobsleigh à 2, saut à ski, ski cross, snowboard cross et curling

Mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs

Plus de 50 nations à représenter

Un large choix de modes de compétition flexibles et de nombreux trophées à gagner

Plusieurs niveaux de difficulté pour les débutants et les pros

Un mode personnalisé pour créer ses propres événements sportifs

Winter Games 2023 est disponible en magasin et en version numérique sur Nintendo Switch® (prix conseillé 39,99 €), PS4® et PS5® (prix conseillé 29,99 €). Les sorties sur Xbox® et PC® (prix conseillé 29,99 €) sont disponibles en version numérique uniquement.

Informations :

Éditeur : Wild River Games

Wild River Games Développeur : Independent Arts

: Independent Arts Genre : jeu de sport

jeu de sport PEGI : 3



3 Prix : Nintendo Switch® / physique et numérique (prix conseillé 39,99 €)

Nintendo Switch® / physique et numérique (prix conseillé 39,99 €) PS4®, PS5® / physique et numérique (prix conseillé 29,99 €)

XBOX® et PC® / numérique (prix conseillé 29,99 €)

(Prix de vente conseillé)

Winter Games 2023 a été développé par Independent Arts, un studio de développement très expérimenté basé à Hamm, en Allemagne, avec le soutien de Film- und Medienstiftung NRW, une institution de financement allemande de premier ordre.