Düsseldorf et Paris, le 20 octobre 2022 – Microids Distribution France (MDF) et l’éditeur astragon Entertainment ont le plaisir d’annoncer que les versions Nintendo Switch™ du jeu Bus Simulator City Ride sont désormais disponibles. Le trailer de lancement disponible ICI détaille les nombreuses fonctionnalités du jeu.

Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent monter leur propre société de bus dans la ville fictive d’Havensburg pour bâtir un nouveau réseau de transports en commun. Pour la première fois, les fans de la série des jeux Bus Simulator ont désormais l’occasion de conduire des bus sous licence officielle sur Nintendo Switch.

À propos de Bus Simulator City Ride :

Prenez la place du conducteur et accompagnez les habitants d’une ville animée avec des bus de 10 constructeurs reconnus sous licence officielle : bus électriques, autobus articulés ou encore bus à impériale (bus à 2 niveaux). Effectuez des itinéraires et terminez les missions de la campagne pour débloquer encore plus de bus, de quartiers et d’itinéraires. Faites évoluer votre carrière de conducteur et établissez un réseau de transport public pour la ville. Grâce aux cabines détaillées, vous pouvez vous installer dans le siège du conducteur et conduire comme si vous y étiez vraiment, le tout sur une carte détaillée et animée ! La ville d’Havensburg tire son inspiration des agglomérations d’Europe du Nord, et vous y trouverez des bâtiments et des paysages à couper le souffle, avec un quartier pour les entrepôts navals, un port, une vieille ville et une campagne environnante.

Caractéristiques :

10 bus sous licence officielle de 10 constructeurs renommés comme Alexander Dennis, Blue Bird, BYD, IVECO, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Setra, Volvo, et Vicinity

Une ville ouverte et animée inspirée des agglomérations d’Europe du Nord

Gestion des itinéraires et de votre flotte de bus

Campagne scénarisée

De nombreux événements divers viendront animer vos trajets

Doublage en anglais et en allemand

Mode bac à sable

Bus Simulator City Ride est désormais disponible sur Nintendo Switch™.