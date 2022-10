La sortie du très attendu Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope, c’est aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Certains fans ont réussi à mettre la main sur le jeu avec quelques jours d’avance et l’un d’entre eux bosse pour la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits, qui a réalisé une séquence de comparaison visuelle entre Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope en mode docked et en mode handheld.

Le jeu, lorsqu’il est joué lorsque la Nintendo Switch est dockée, a une résolution d’environ 900p et lorsqu’il est joué en mode portable, elle est généralement de 612p.