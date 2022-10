Puzzle Galaxy est un jeu qui s’apparente à un free-to-start disponible depuis le 22 juillet sur Nintendo Switch. En effet, le jeu nous propose vingt-cinq puzzles gratuitement avant de nous proposer un DLC afin d’avoir le reste des puzzles. Nous allons donc juger ce jeu en fonction du matériel à notre disposition, pour savoir si le jeu mérite que nous dépensions des sous pour obtenir le reste des puzzles.

Un jeu bâclé…

Pour faire simple, Puzzle Galaxy est un jeu de puzzle au sens strict du terme. Nous avons des images que nous devons reconstituer. Dès l’interface de départ, nous nous posons d’emblée des questions sur les intentions des développeurs : les mots trop longs de la langue de Molière, sont tronqués dans le menu du jeu. En effet, au lieu de « démarrer », nous avons le droit à « démarr » et la musique se transforme en « musiqu ». Rien de gênant pour l’expérience, mais ces détails ne nous rassurent pas pour la suite.

Il y a donc vingt-cinq puzzles disponibles gratuitement. Nous pouvons modifier la difficulté en changeant le nombre de pièces à faire, de six à cent cinquante. Nous pouvons mélanger les pièces, zoomer sur le puzzle, et voir l’image initiale. Ce qui nous saute aux yeux dès le début, c’est le manque de qualité des puzzles que l’on nous propose. Regroupées en catégorie telle que « Space and steam », « Trop chou » ou « Album d’animaux », la plupart des puzzles ne sont pas très agréables à l’œil, et par conséquent, à faire. La catégorie « Space and steam » nous proposent des puzzles dans un style cartoon enfantin pas très réussis. Seules quelques images, des photographies tirées de Shutterstock réussissent un peu à sauver la mise.

Nous avons vraiment la sensation que les puzzles qu’on nous propose ne sont pas recherchés, que l’on a mis des images « consensuelles » pour plaire à tout le monde, et le manque de cohérence se ressent. Nous avons aussi cette impression de jeu bâclé, où les développeurs ont pris des images sur Internet en les coupant en quelques pièces pour faire puzzle. Quand un jeu se nomme Puzzle Galaxy, nous comprenons qu’il faut des images de l’espace, alors pourquoi ne pas s’inspirer des magnifiques puzzles faits en collaboration avec la NASA ?

À des années-lumières de ce que l’on peut faire aujourd’hui

Vous l’aurez compris, le jeu n’en est pas vraiment un et enchaîne toutes les fausses notes. Bien que le jeu soit tactile, et c’est un plus, la précision est lacunaire et nous pouvons facilement placer de façon aléatoire les pièces pour qu’elle s’insère dans le puzzle. La difficulté est au niveau zéro ainsi que la réflexion, ce qui est un comble pour un puzzle game. Les développeurs ont eu la mauvaise idée de nous donner accès qu’à un nombre réduit de pièces qui sont souvent adjacentes les unes des autres. Nous perdons directement le plaisir de chercher la pièce qui manque, et le jeu se résume à placer à peu près la pièce qu’on nous donne dans la même zone que la pièce précédente. Un puzzle à la difficulté maximum, cent cinquante pièces, se fait en dix minutes, voire moins.

Il n’y a aucune difficulté, progression ou même rejouabilité dans Puzzle Galaxy. Il n’y a même pas de chronomètre qui permettrait de nous donner un semblant de défi. Nous sommes à des années lumières d’un Picross 3D sorti il y a maintenant treize ans ! Il y a bien un mode multi-joueurs, qui consiste à faire le puzzle à deux, mais l’intérêt est très limité. Il n’y a pas non plus de défis qui pourraient relancer notre intérêt. Bref, il serait bien plus long de dire tout ce qu’il manque à Puzzle Galaxy, que de parler du jeu en lui-même.

La musique, la seule présente dans ce jeu, est très répétitive, avec ses accords de piano qui se répètent en boucle.

Nous arrivons au point où le jeu est tellement vide que nous ne savons même plus quoi dire tant nous avons déjà fait le tour de celui-ci. Étant donné que les vingt-cinq puzzles sont gratuits, vous pouvez tester par vous-même et faire votre propre expérience, vous n’y perdrez que votre temps, et c’est déjà beaucoup.