REPUBLIQUE : Anniversary Edition est sorti sur Nintendo Switch en mars derneir pour 14€99. Il semble que les gens soient passés à côté de celui-ci, et qu’il n’ait pas réussi à gagner en popularité. L’éditeur essaie d’attirer l’attention sur le jeu et propose une réduction drastique du prix du jeu.

Vous pouvez vous procurer REPUBLIQUE : Anniversary Edition pour seulement 1€ dès maintenant (juste ici). Il semble qu’il s’agisse d’une baisse de prix permanente.

Vous recevez un appel d’Hope, une jeune femme piégée à l’intérieur d’un État totalitaire secret, Métamorphose. Piratez le réseau de surveillance ultrasophistiqué du gouvernement pour aider Hope à échapper à cette toile de menaces et de faux semblants. Utilisez les systèmes de sécurité, faites diversion, résolvez des énigmes élaborées, mettez à jour des secrets et interceptez des conversations provenant d’un vaste éventail de personnages, doublés par des comédiens de renom, dont Rena Strober, Jennifer Hale, David Hayter et Dwight Schultz. Vivez une aventure d’infiltration au scénario palpitant explorant les dangers de la surveillance gouvernementale à l’âge d’Internet, et gardez Hope en vie. REPUBLIQUE : Édition anniversaire intègre une piste inédite de commentaires des développeurs de Camouflaj.