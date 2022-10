Amstelveen, 25 octobre 2022 – Cette année, faites la moisson à Willowdale ! L’éditeur et développeur Mindscape, en partenariat avec l’éditeur Just For Games et le développeur FRAG Games, ont sorti leur jeu d’aventure agricole Life in Willowdale : Farm Adventures en version physique et numérique sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et également sur Steam.

Retrouvez Life In Willowdale : Farm Adventures dès maintenant en digital ou physiquement sur Nintendo Switch dans les magasins proches de chez vous.

Autrefois une ville de campagne paisible, Willowdale est désormais en plein chaos. La fille du maire n’aime pas la campagne et veut transformer et moderniser la ville… au détriment du bien-être de ses habitants ! Maintenant, les animaux sont négligés et les villageois ne se sentent plus vraiment chez eux. Le maire et les habitants ont besoin de votre aide pour redonner à Willowdale sa gloire d’antan. Créez une ferme animée, construisez des bâtiments et faites-vous des amis parmi tous les villageois du village de Willowdale et partez à l’aventure pour sauver et ramener les animaux qui sont partis.