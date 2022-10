Londres, Royaume-Uni, le 25 octobre 2022. Un phénomène paranormal a été filmé cette semaine et publié sur les réseaux sociaux officiels de Pokémon, et le mystère vient d’être résolu ! Cette semaine, The Pokémon Company International a présenté un adorable nouveau Pokémon de la région de Paldea des jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : Toutombe, le Pokémon Fantôchien !

Toutombe

Toutombe bouge très peu de manière générale, car il préfère se reposer sous terre en laissant dépasser la protubérance sur sa tête qui brille d’une lueur sinistre. Lorsque quelqu’un s’approche, Toutombe bondit hors du sol en poussant un cri terrifiant pouvant apeurer n’importe qui ! Paradoxalement, il agit de la sorte sans aucune mauvaise intention.

Toutombe est très amical et affectueux. Une fois qu’une personne lui accorde la moindre attention, il ne la quitte plus d’une semelle. Il est connu à Paldea comme étant le Pokémon le plus amical de la région.

Cependant, Toutombe absorbe involontairement l’énergie vitale des personnes qui l’entourent. Il est donc préférable de ne pas jouer trop longtemps avec lui. De plus, ses puissantes mâchoires peuvent broyer des os si bien que sa morsure peut être fatale ! Il est donc recommandé de s’en approcher avec prudence.

Catégorie : Pokémon Fantôchien

Type : Spectre

Taille : 0,6 m

Poids : 35,0 kg

Talent : Ramassage

Toutombe apparaîtra dans les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, qui sortiront le 18 novembre 2022 exclusivement sur les consoles Nintendo Switch™.