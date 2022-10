Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group et Lucasfilm Games ont dévoilé aujourd’hui un nouveau trailer de LEGO® Star Wars ™ : La Saga Skywalker Édition Galactique, disponible le 2 novembre 2022. La vidéo met en évidence six nouveaux packs de personnages qui ajoutent 30 personnages jouables supplémentaires.​

​À partir du 2 novembre, le pack de personnages Star Wars : The Clone Wars™ ajoutera le Capitaine Rex, Dark Maul, Asajj Ventress, Savage Opress et Gar Saxon. Le pack de personnages LEGO Star Wars : C’est l’été ! (de la série animée) ajoutera des versions saisonnières d’Obi-Wan Kenobi™, Dark Vador™ et Finn™ en chemises hawaïennes, mais aussi de l’Empereur Palpatine™ en tenue de plage et R2-D2™ en pull de vacances.

​

​À partir du 15 novembre, le pack de personnages Star Wars : Rebels ajoutera Sabine Wren, Ezra Bridger, l’amiral Thrawn, Kanan Jarrus et Hera Syndulla, le pack de personnages Star Wars : Obi-Wan Kenobi™ ajoutera Ben Kenobi, Dark Vador, Reva (Troisième Sœur), le Grand Inquisiteur et le Cinquième Frère.

​

​À partir du 29 novembre, le pack de personnages Star Wars : Andor™ ajoutera Andor™, Luthen Rael, Syril Karn, la superviseure Dedra Meero et Bix Caleen. Le pack de personnages Star Wars : Le Livre de Boba Fett™ ajoutera Krrsantan, Cad Bane, Cobb Vanth, Peli Motto et l’Armurière.

​

​Pour voir et partager le trailer officiel de LEGO® Star Wars ™ : La Saga Skywalker Édition Galactique – Collection de personnages 2, rendez-vous sur :

Les six nouveaux packs de personnages font partie de la Collection de personnages 2, qui est inclus dans le pack LEGO Star Wars : La Saga Skywalker Édition Galactique, Collection de personnages 1 & 2, ou à l’achat séparément. Le pack Collection de personnages 1 & 2 sera disponible pour 24,99 € à 14,99€ par pack. Des packs de personnages individuels seront également disponibles à la carte pour 2,99 €.

​

​LEGO® Star Wars ™ : La Saga Skywalker Édition Galactique comprend également les sept packs de la collection de personnages originale, The Mandalorian Saison 1, Solo : A Star Wars Story ™, Personnages Classiques, Trooper, Rogue One : A Star Wars Story ™, The Mandalorian Saison 2 et The Bad Batch™. Les joueurs qui achètent le jeu au format numérique peuvent également déverrouiller le personnage jouable Obi-Wan Kenobi classique qui n’est pas disponible à l’achat à la carte.

​

​LEGO® Star Wars ™ : La Saga Skywalker Édition Galactique sera disponible pour les consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et pour PC.

​

​Développé par TT Games en collaboration avec The LEGO Group, Lucasfilm Games et l’éditeur Warner Bros. Games, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker a été joué par plus de six millions de joueurs à travers le monde depuis son lancement en avril de cette année.

​

​LEGO Star Wars : La Saga Skywalker présente la plus grande liste de personnages jouables de la série LEGO Star Wars et les joueurs découvriront de nouvelles façons de combattre en maniant des sabres laser, des blasters et en enchaînant différentes attaques avec les plus grandes légendes de chaque époque de la saga Skywalker. Les joueurs peuvent lutter contre les forces du mal en incarnant leurs personnages préférés tels que Luke Skywalker™, Rey™, Obi-Wan Kenobi™, Finn™, BB-8™ et une légion d’autres héros.

​

​Les plus célèbres véhicules spatiaux et terrestres sont également pilotables dans le jeu. Les joueurs peuvent aller à la vitesse de la lumière à bord du Faucon Millenium™ pour distancer les vaisseaux impériaux, combattre les chasseurs TIE du Premier Ordre à bord des X-Wings de la Résistance, ou participer aux courses de Modules sur Tatooine. Les joueurs pourront voyager dans l’hyperespace et explorer de nombreuses planètes au cours de leurs aventures.