Il est l’heure de faire vrombir les moteurs : choisissez votre Schtroumpf, chacun doté de son propre kart et d’un pouvoir spécial unique, et c’est parti pour des courses endiablées pour toute la famille dans ce nouveau jeu de course survolté dans l’univers coloré des petits êtres bleus. Développé par le studio français Eden Games, spécialiste des jeux de course (Gear.Club Unlimited, Test Drive Unlimited, V-Rally…), SCHTROUMPFS KART sortira le 15 novembre sur Nintendo Switch en versions physique et numérique .

Les vacances chez votre tante s’avèrent rocambolesques ! Le domaine familial, autrefois prestigieux, est tombé en ruines et vous vous retrouvez face à un défi de taille : rendre à votre domaine équestre sa gloire d’antan. Embarquez dans une belle aventure hippique ! Explorez les vastes étendues sauvages de la péninsule, liez-vous d’amitié avec les habitants, et rénovez la demeure familiale. Découvrez les secrets dissimulés de l’île, élevez et apprivoisez de nombreux chevaux différents, entraînez-les et participez à des courses palpitantes ! Le jeu sortira le 3 novembre prochain sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch et PC.