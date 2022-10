Paris, le 27 octobre 2022 – Microids a le plaisir d’annoncer qu’Arkanoid Eternal Battle est désormais disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch, consoles Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Développé par le studio français Pastagames, le titre invite les joueurs à découvrir ou redécouvrir le célèbre casse-briques dans une version revisitée et remise au goût du jour, et à s’affronter en ligne jusqu’à 25 joueurs dans le mode cross-play inédit Eternal Battle.

***

Replongez dans la folie des salles d’arcade des années 80 avec les versions physiques rétro du jeu, déjà disponibles !



La Limited Edition comprend :

Le jeu complet sur PS5, PS4 ou Nintendo Switch

Un lenticulaire 3D

Un manuel d’instructions de 16 pages

La bande originale à télécharger

Une planche d’autocollants

Des bonus in-game exclusifs

***

Arkanoid Eternal Battle marque le grand retour du casse-briques iconique dans une version modernisée pleine de surprises et modes de jeux :

Rétro : retrouvez l’atmosphère des salles d’arcade grâce à ce mode de jeu solo, où vous pourrez vous essayer à la version originale d’Arkanoid de 1986, représentée dans un écran de borne d’arcade.

: retrouvez l’atmosphère des salles d’arcade grâce à ce mode de jeu solo, où vous pourrez vous essayer à la version originale d’Arkanoid de 1986, représentée dans un écran de borne d’arcade. Néo : ce mode solo vous invitera à (re)découvrir le gameplay classique d’Arkanoid dans une toute nouvelle version proposant notamment des niveaux 100% inédits, une direction artistique et sonore modernisée, mais aussi de nouveaux éléments de gameplay comme de nouveaux blocs, bonus et effets !

: ce mode solo vous invitera à (re)découvrir le gameplay classique d’Arkanoid dans une toute nouvelle version proposant notamment des niveaux 100% inédits, une direction artistique et sonore modernisée, mais aussi de nouveaux éléments de gameplay comme de nouveaux blocs, bonus et effets ! Versus : dans ce mode multijoueur local, 2 à 4 joueurs pourront s’affronter sur le même écran.

: dans ce mode multijoueur local, 2 à 4 joueurs pourront s’affronter sur le même écran. Eternal Battle : pour la toute première fois, 25 joueurs pourront se défier en ligne dans un mode Battle Royale exclusif ! Utilisez des pouvoirs spéciaux pour prendre l’avantage sur les autres et marquez le plus de points possible pour être le dernier en lice et remporter la partie.