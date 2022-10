Voici le top des ventes de la semaine (du 17 au 23 octobre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Rêvé depuis des années par les joueurs Nintendo Switch, Persona 5 Royal est enfin la mais il n’est pas le jeu le plus vendu de la semaine, Splatoon 3 gardant sa place bien au chaud. Le meilleur lancement de la console est donc toujours en place, pour l’instant, le temps que le nouveau Pokémon débaquer pour exploser à nouveau les records. Ah zut on l’avait presque oublié, mais il y a aussi une version Ps5 de Persona 5 Royal qui a le mérite d’exister. Dragon Quest X: All in One Package Ver.1-6 et Ultra Kaiju Monster Rancher sont les deux autres sorties notables de la semaines, avec des fortunes diverses.

01./01. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 66.036 / 3.184.154 (-32%)

02./00. [NSW] Persona 5 Royal <RPG> (Atlus) {2022.10.21} (¥6.980) – 45.998 / NEW

03./00. [NSW] Ultra Kaiju Monster Rancher <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2022.10.20} (¥6.100) – 24.069 / NEW

04./00. [PS5] Gran Turismo 7 # <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥7.900) – 10.313 / 169.438

05./02. [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline # <RPG> (Square Enix) {2022.09.15} (¥7.800) – 6.157 / 206.084 (-45%)

06./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 5.553 / 4.878.570 (-24%)

07./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.431 / 2.827.274 (-22%)

08./03. [NSW] NieR: Automata – The End of YoRHa Edition <NieR: Automata \ NieR: Automata – 3C3C1D119440927> <RPG> (Square Enix) {2022.10.06} (¥4.800) – 5.107 / 44.997 (-47%)

09./00. [PS5] Persona 5 Royal <RPG> (Atlus) {2022.10.21} (¥6.980) – 5.051 / NEW

10./00. [NSW] Dragon Quest X: All in One Package Ver.1-6 {Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online \ Dragon Quest X: The Sleeping Hero and the Guiding Sworn Friend Online \ Dragon Quest X: Legend of the Ancient Dragon Online \ Dragon Quest X: 5000 Year Journey to a Faraway Hometown Online \ Dragon Quest X: The Maiden of Thorns and the God of Destruction Online \ Dragon Quest X: Heavenly Heroes Online} <RPG> (Square Enix) {2022.10.20} (¥4.980) – 5.015 / NEW

Coté hardware, on note une belle hausse par rapport à la semaine dernière (voir ici), pour la Nintendo Switch et même, à leurs niveaux, pour la Ps5 et la Xbox Series X et S. Le rush de fin d’année se prépare.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 54.637 | 43.329 | 108.122 | 3.604.043 | 4.266.031 | 26.523.544 | | PS5 # | 28.661 | 20.297 | 14.280 | 804.448 | 878.742 | 2.027.783 | | XBS # | 4.158 | 3.551 | 3.889 | 243.339 | 79.243 | 371.997 | | 3DS # | 57 | 113 | 449 | 9.736 | 25.016 | 24.597.184 | | PS4 # | 13 | 11 | 462 | 711 | 99.375 | 9.395.655 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 87.526 | 67.301 | 127.202 | 4.662.277 | 5.348.407 | 64.105.195 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 26.238 | 18.691 | 11.526 | 720.611 | 744.413 | 1.749.737 | | PS5DE | 2.423 | 1.606 | 2.754 | 83.837 | 134.329 | 278.046 | | XBS X | 207 | 469 | 74 | 91.512 | 40.116 | 164.803 | | XBS S | 3.951 | 3.082 | 3.815 | 151.827 | 39.127 | 207.194 | |NSWOLED| 38.079 | 24.229 | 61.169 | 2.052.641 | 232.072 | 2.824.769 | | NSW L | 1.186 | 1.490 | 8.295 | 491.576 | 1.034.568 | 4.902.360 | | NSW | 15.372 | 17.610 | 38.658 | 1.059.826 | 2.999.391 | 18.796.415 | | PS4 | 13 | 11 | 462 | 711 | 99.151 | 7.819.932 | |n-2DSLL| 57 | 113 | 449 | 9.736 | 25.016 | 1.202.239 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

source