NIS America est heureux d’annoncer aujourd’hui deux nouveaux titres : R-Type Final 3 Evolved et R-Type Tactics I • II Cosmos !

R-Type Tactics I • II Cosmos :

Cette collection de deux jeux cultes, combine les phases d’action shoot’em up réputées de la franchise, avec des séquences de gameplay de stratégie au tour par tour. R-Type Tactics I • II Cosmos sortira été 2023 en version physique sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Alors que le Bydo continue d’éradiquer les êtres humains, vous devez être plus malin qu’eux et contrecarrer leurs plans si vous souhaitez que Space Corps ait des chances de remporter la victoire ! Jusqu’à ce que vous vous retrouviez à combattre aux côtés des forces que vous aviez pour mission de détruire…

R-Type Tactics I • II Cosmos propose deux jeux entièrement reconçus avec l’Unreal Engine 5.

Informations :

Date de sortie : Eté 2023

Eté 2023 Plateforme(s) : PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch

PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch Genre : Jeu de stratégie au tour par tour

Jeu de stratégie au tour par tour Joueur(s) : 1 à 2

1 à 2 Texte : Français

Français Voix : Japonais

Japonais PEGI : 7

7 Editeur : NIS America, Inc.

NIS America, Inc. Développeur : Granzella

R-Type Final 3 Evolved :

La légendaire série de shoot’em up est de retour avec R-Type Final 3 Evolved, disponible en version physique sur PlayStation 5 au printemps 2023 . Reconnue pour ses visuels colorés et ses phases d’action frénétiques, cette franchise fait ses débuts sur PlayStation 5 avec des graphismes 3D et des fonctionnalités de gameplay modernisées.

Les nouveaux joueurs, comme les vétérans, pourront façonner leur propre expérience. En effet, la difficulté du jeu s’adaptera à leurs performances et leurs vaisseaux pourront être personnalisés.

Naviguez à travers un univers tout entier, composé de niveaux classiques mais aussi de niveaux inédits. De plus, faites face à des ennemis qui évoluent en fonction de vos résultats et dégommez la compétition à l’aide du classement mondial. R-Type Final 3 Evolved réunie R-Type Final 2 et la PlayStation 5 afin de proposer 7 niveaux exclusifs conçus par Kazuma Kujo, et propose également le premier pack de DLC de niveaux, de nouveaux vaisseaux et un mode multijoueur jusqu’à 6 personnes, le tout refait avec l’Unreal Engine 5 !

Informations :

Date de sortie : Printemps 2023

Printemps 2023 Plateforme(s) : PlayStation 5

PlayStation 5 Genre : Shoot’em up

Shoot’em up Joueur(s) : 1 à 6

1 à 6 Texte : Français

Français Voix : N/A

N/A PEGI : 7

7 Editeur : NIS America, Inc.

NIS America, Inc. Développeur : Granzella