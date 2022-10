Annoncé depuis pas mal de temps, Aragami 2 sur Nintendo Switch sortira sur l’eShop comme en version physique le 10 Novembre 2022.

Aragami 2 est un jeu furtif à la troisième personne où vous jouez un assassin doté du pouvoir de contrôler les ombres. Rejoignez le clan des ombres et combattez l’armée ennemie pour sauver votre peuple. Vous êtes l’un des derniers guerriers d’élite de la sorte, l’Aragami. Victimes d’un mal surnaturel qui ronge le corps et dévore l’âme, les Aragami contrôlent l’essence de l’ombre, un pouvoir mystique qui leur donne la faculté de contrôler les ombres. Fort de ce pouvoir, l’Aragami s’engage dans sa quête d’assurer la survie de son village et de libérer les Aragami tenus en esclavage par les armées de l’envahisseur.