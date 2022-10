Une démo de Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline est désormais disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au Japon.

Comme pour les autres démos de la série, vous pourrez jouer au début de l’histoire jusqu’à la fin de la première section de l’histoire, au moment de la réincarnation. La durée de vie de la démo est estimée entre 3 et 5 heures, ce qui est tout à fait correct pour une démo gratuite! Il convient de noter que les données de sauvegarde peuvent également être transférées vers le jeu complet. Si vous avez un compte japonais ou si vous souhaitez essayer ce jeu, il vaut vraiment la peine de le télécharger.

Comme a chaque fois, pour profiter de la démo aussi en Europe, il suffit de passer votre compte Nintendo Switch Online en Japon pour récupérer le jeu sur l’eShop dédié. Puis après le lancer depuis le même compte (que vous avez remis sur le pays « France »). Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop Japon, voici un guide qui vous y aidera.