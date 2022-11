Mika and The Witch’s Mountain est le prohain jeu de l’éditeur indépendant Chibig. Ils sont notamment à l’origine de titres comme Summer in Mara et Deiland: Pocket Planet Edition. 2 titres qui nous avaient séduit par leurs univers (malgré la répétitivité des actions à mener).

Un temps annoncé pour cette année, Mika and The Witch’s Mountain est finalement repoussé à 2023. Cette sortie sera précédé d’une camapgne Kickstartert (comme c’est l’habitude pour cet éditeur) afin de fignoler les derniers détails du jeu afin de proposer une expérience à même de répondre aux attentes des joueurs.

En attendant d’en apprendre plus, balais en main, nous vous proposons de découvrir la nouvelle bande-annonce mise en ligne par Chibig !

Faites la connaissance de Mika, une apprentie sorcière dotée de pouvoirs naissants. Pour pouvoir terminer sa formation, elle doit aider les villageois vivant au pied de la montagne, en leur livrant des paquets sur son balai magique. C’est le moment de se faire des amis et de prendre de la hauteur !

Aidez Mika à gagner ses galons, en parcourant l’île et en passant des échelons pour chaque livraison réussie. Au fur et à mesure, vous apprendrez à connaître chacun des personnages excentriques de la ville. Mais attention, voler est une activité dangereuse et les paquets peuvent facilement s’abîmer en cours de route !

Un jeu sans combat pour les coeurs intrépides. Envolez-vous au gré du vent et découvrez un monde ouvert et envoûtant, avec plein de secrets cachés dans tous les coins et recoins.

Fonctionnalités du jeu :

Explorez sur votre balai cette île en sandbox créée avec soin.

Protégez les paquets contre les éléments alors que vous volez aux quatre coins de l’île.

Apprenez à connaître les villageois, en découvrant une nouvelle histoire à chaque livraison.

Vivez un conte touchant sur le fait de grandir et de tracer sa propre route.

Un petit jeu basé sur une histoire, recélant suffisamment de secrets pour vous donner l’envie de revenir.