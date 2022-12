Parmi les jeux en promotion : Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, Sonic Frontiers, It Takes Two, et Just Dance® 2023 Edition

14 décembre 2021 – Plus de 1500 jeux d’éditeurs tiers pour la Nintendo Switch bénéficieront d’une promotion allant jusqu’à moins 60 %* lors des Offres Festives. Cette promotion du Nintendo eShop débutera le 15 décembre 2022 à 15h et prendra fin le 29 décembre 2022.

Joueuses et joueurs peuvent choisir de faire équipe avec Mario et ses amis lors d’un périple galactique pour vaincre une entité maléfique dans Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, ou choisir de vivre une expérience ultra-rapide et ultra-libre sur plates-formes en monde ouvert dans Sonic Frontiers. Enfin, invitez vos amis pour coopérer lors d’une infinité de défis aussi joyeux que chaotiques dans It Takes Two.

Pour la toute première fois, dansez sur « Dynamite » de BTS et sur une multitude d’autres chansons à succès avec Just Dance® 2023 Edition, désormais riche d’un nouveau mode multijoueur en ligne, d’outils de personnalisation, de mondes en 3D immersifs, et d’ajouts de chansons et de modes toute l’année. Temtem propose pour sa part une aventure MMO axée sur la collection de créatures, tandis que Bugsnax invite joueuses et joueurs à voyager vers l’île aux Zenkas, foyer des légendaires créatures mi-insecte, mi-encas.

Découvrez certains des titres mis à l’honneur lors de cette promotion et connectez-vous au Nintendo eShop ou le portail des offres dès le premier jour des ventes pour connaître le catalogue complet :

Titre Éditeur Remise Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope Ubisoft 25 % Sonic Frontiers SEGA 30 % It Takes Two Electronic Arts 25 % Just Dance® 2023 Edition Ubisoft 33 % Temtem Humble Games 20 % Bugsnax Young Horses 60 % Among Us Innersloth 30 % LEGO® Star Wars™: La Saga Skywalker WB Games 50 % Unpacking Humble Games 30 % Ni no Kuni: la vengeance de la sorcière céleste™ BANDAI NAMCO Entertainment 84 %

* Tous les prix listés sont corrects au moment de la rédaction du présent communiqué.