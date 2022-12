Oh bordel, on les avait presque oubliés.

Annoncés cette année, les versions Nintendo Switch de Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris, ont été reportés à 2023.

Les jeux étaient précédemment annoncés pour la plateforme de Nintendo en octobre 2021. Ils étaient initialement prévus pour cette année, mais 2022 est presque terminé et il n’y a pas eu de mises à jour de statut. Feral Interactive, le studio derrière les portages Switch, a déclaré sur Twitter que Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris arriveront sur la console en 2023. « Nous avons hâte de partager plus de choses dans la nouvelle année », a déclaré le développeur.

Lara Croft and the Guardian of Light/Temple of Osiris are now coming to Nintendo Switch in 2023. We look forward to sharing more in the new year! — Feral Interactive (@feralgames) December 21, 2022

Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris sont des jeux d’action-aventure inspirés de l’arcade. Ces titres combinent les caractéristiques de Tomb Raider, notamment l’exploration et la découverte, les plateformes et la résolution d’énigmes, avec un mode multijoueur coopératif, la progression du personnage et des combats rapides.

Une version physique semble aussi prévue, mais pas plus d’informations pour le moment.

We’ll certainly consider it but nothing has been finalised yet. More news to come next year, David! — Feral Interactive (@feralgames) December 22, 2022