Les possesseurs de NintendoSwitch peuvent désormais mettre la main sur Sonority, un jeu d’aventure et de puzzle musical. Application Systems Heidelberg et Hanging Gardens Interactive viennent d’annoncer le portage et de le mettre en ligne sur l’eShop pour 19,99€.

Dans Sonority, les joueurs doivent explorer un univers fantastique au sein duquel la musique est magique : c’est grâce à elle que vous pourrez continuer votre progression dans le jeu. Pour résoudre les puzzles, vous devez réorganiser les séries de notes correctement. Chaque solution peut se déduire de façon acoustique ou via l’utilisation de nombres et de lettres. Aucune connaissance musicale préalable n’est requise.

HISTOIRE

Incarnant la jeune Esther, les joueurs entreprennent un périple au cours duquel ils vont devoir aider un des amis de la jeune fille. Équipée de sa flûte de pan, Esther part pour le mystérieux jardin rocheux mais sa route est vite bloquée et elle va devoir utiliser le pouvoir de la musique pour surmonter les obstacles. Ce qui ne sera pas toujours tâche facile… Dans un monde baigné de silence, Esther va redécouvrir des mélodies disparues et d’anciennes œuvres d’art grâce à l’aide de pierres sonnantes et d’un raton-laveur doué de parole. Il ne semble toutefois y avoir aucune trace des précepteurs de musique dont parle la légende…

ÉNIGMES ASTUCIEUSES

Plus vous progresserez dans le jeu, plus la difficulté se corsera ! Récupérez de nouvelles notes et instruments qui vous permettront de surmonter les énigmes les plus ardues des précepteurs.

CARACTÉRISTIQUES

• Mécaniques de résolution de puzzles inédites basées sur les mélodies. (Des séquences de notes simples se développent en courtes mélodies, puis en compositions de plus en plus complexes.)

• Une histoire touchante narrant la rencontre d’Esther et d’un vieux raton-laveur un peu toqué, ami des pierres sonnantes.

• Une bande sonore atmosphérique incluant les versions anglaises et allemandes de plusieurs titres originaux.

• Jeu entièrement doublé en anglais et textes localisés en espagnol, français, allemand, italien, portugais du Brésil, chinois, coréen et japonais.

Winner « Best Prototype », German Computer Games Awards 2020