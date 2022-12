C’est l’un des jeux les plus attendus de l’année 2023, voir des 5 dernières années.

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, ne donne pas beaucoup d’indices sur sont contenu. Mais une information supplémentaire a été révélée aujourd’hui. Le jeu a été classé en Amérique du Nord par l’Entertainment Software Ratings Board, ou ESRB pour faire court. Il s’agit de la même classification que son prédécesseur a reçu en 2017, E10+. Les détails de la classification mentionnent « Violence fantaisiste » et « Thèmes suggestifs légers », mais pas grand-chose d’autre.

source