Ce premier patch comprend des améliorations du jeu en ligne, de nouveaux guides stratégiques et plus encore !

Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui la première mise à jour majeure de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Ce premier patch apporte diverses améliorations pour pimenter l’expérience des joueurs avec les 13 classiques TMNT de la compilation. Très demandées, des modifications des modes en ligne ont été implémentées. Des fonctionnalités multijoueur en ligne pour Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo) font également partie de ce patch, tandis que Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES) bénéficiera d’un mode en ligne lors d’une mise à jour ultérieure.

En complément, de nouvelles astuces sont incluses dans les guides stratégiques des deux titres Tournament Fighters afin d’aider les joueurs à prendre l’avantage sur leur adversaire et à rendre Maître Splinter fier. Des contrôles personnalisables, des filtres supplémentaires pour les jeux GameBoy et d’autres améliorations sont également inclus dans la mise à jour.

Détails du patch :

Nouveaux ajouts :

Icône du jeu remplacée par le box art. (Switch)

Le stick arcade PS4 est désormais pris en charge. La reconnaissance du joystick PS4 a été implémentée. (PS5)

Le stick arcade Xbox est désormais pris en charge. La reconnaissance du joystick Xbox a été implémentée. (XB1/XSX)

Lors de la création d’un lobby en ligne, le joueur peut désormais définir la taille du lobby pour les deux titres arcade. Il peut être limité à 2, 3 ou 4 joueurs.

Lors de la création d’un lobby en ligne, le joueur peut désormais définir le délai de frame sur « Automatique ». Lorsque ce paramètre est sélectionné, l’input lag s’ajuste en fonction du nombre de joueurs.

Une amélioration est ajoutée aux versions SNES et Super Famicom de TMNT: Tournament Fighters. Les « Ultimate-Attacks » peuvent désormais être activées ON/OFF dans le Mode Histoire.

Une amélioration est ajoutée à la version Super Famicom de TMNT: Tournament Fighters. Le « Group Mode » peut désormais être activé ON/OFF (uniquement dans la version japonaise).

Une amélioration est ajoutée aux versions arcade US et japonaise de Teenage Mutant Ninja Turtles. Le nombre de vies par pièce peut être ajusté de 1 à 5.

Une amélioration est ajoutée à la version arcade US de Turtles in Time. Le nombre de vies par pièce peut être ajusté de 1 à 8.

Une amélioration est ajoutée aux versions arcade US et japonaise de Teenage Mutant Ninja Turtles. La difficulté peut être ajustée.

Une amélioration est ajoutée à la version arcade US de Turtles in Time. La difficulté peut être ajustée.

Une amélioration est ajoutée à la version arcade US de Turtles in Time. La boucle de jeu peut désormais être activée ON/OFF. Lorsqu’elle est sur ON, le jeu redémarrera depuis le début après le générique de fin.

Un nouveau contrôle est ajouté aux versions arcade US et japonaise de TMNT, à la version arcade US de Turtles in Time, aux versions SNES et Super Famicom de Turtles in Time ainsi qu’aux versions Genesis et MegaDrive d’Hyperstone Heist. Le joueur peut désormais assigner un bouton pour « Special ». Ce bouton enclenche « Attack » et « Jump » au même moment pour faciliter l’exécution d’attaques spéciales.

Une amélioration des couleurs est ajoutée à tous les titres GameBoy. Un Mode GBC ON/OFF a été implémenté. Une nouvelle option « Color Palette » est intégrée au Menu Pause pour tous les jeux GameBoy. En complément des autres filtres, le joueur peut choisir parmi quatre palettes de couleurs : 1. noir et blanc, 2. GameBoy vert, 3. GameBoy Pocket vert, 4. GameBoy Light bleu. ​

L’audio de plusieurs jeux et du Menu Principal ont été ajustés.

Des pages supplémentaires sont ajoutées au Guide Stratégique des versions NES et GEN de Tournament Fighters.

Une page supplémentaire est ajoutée aux Guides Stratégiques des versions GEN de Tournament Fighters et d’Hyperstone Heist.

Les paramètres visuels sont sauvegardés par jeu.

Problèmes résolus :

La traduction allemande pour « Punch repeatedly » à la page 11 du Guide Stratégique a été corrigée.

Dans le lecteur de musique, l’icône de la cassette pour le titre arcade TMNT affiche désormais la bonne illustration.

À la page 5 du Guide Stratégique (Turtles in Time sur SNES), la capture d’écran du Turtle Tip 3 a été remplacée.

Dans la version SNES de Turtles in Time, les améliorations de la sélection du niveau fonctionnent même après la modification des paramètres dans les Options.

Dans Hyperstone Heist, les améliorations de la sélection du niveau fonctionnent désormais lorsque deux joueurs sont sélectionnés.

Les améliorations de la navigation dans le menu pour le titre NES TMNT III Manhattan Project et le titre Famicom TMNT 2 The Manhattan Project fonctionnent désormais.

Les améliorations des « Extra Credits » fonctionnent désormais pour la version SNES de Tournament Fighters.

Le manuel du titre SNES Turtles in Time dans le musée comprend désormais les pages manquantes 18-19.