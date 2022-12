Quoi qu’on puisse en penser, Sonic Frontiers est une réussite commerciale, même si d’un point de vue réalisation technique, les avis sont plus partagés. De notre côté, Lina (grand amateur de hérisson à la broche) a apprécié ce nouvel opus.

Du contenu supplémentaire a d’ores et déjà été annoncé pour 2023 et ce n’est visiblement que le début. En effet dans une interview accordé au magazine Famitsu, Takashi Iizuka le « Boss » de la Sonic Team a évoqué ses ambitions pour l’année à venir:

« C’est année a été l’une des plus importante dans l’histoire de Sonic, la sortie du second film au cinéma, les jeux Sonic Origins et Sonic Frontiers et la série d’animation sur Netflix, Sonic Prime. Nous sommes en train de préparer une seconde vague qui devrait ravir les fans de la série et prolonger cet engouement en 2023. Nous avons déjà annoncé du contenu supplémentaire pour Sonic Frontiers, mais il y a encore beaucoup d’autres choses en préparation et nous avons hâte de vous les faire découvrir ! »