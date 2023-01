Une campagne Kickstarter a été ouverte pour A Frog’s Tale, un RPG au tour par tour. Elle s’est plutôt bien déroulée, le projet ayant dépassé son objectif de 50 000 dollars. Au final, le montant s’élève à plus de 100 000 dollars, soit plus du double de l’objectif. La campagne de crowdfunding a été organisée « pour financer la poursuite du développement de la version démo jouable de A Frog’s Tale ». L’équipe « a fixé un objectif raisonnable avec l’intention de faire avancer le développement suffisamment pour obtenir le reste du financement dont nous avons besoin pour terminer le jeu auprès de sources extérieures ». Heureusement, l’objectif a été atteint, et une version Switch est un objectif important.

A Frog’s Tale est un RPG au tour par tour inspiré de quelques titres notables. Mario & Luigi, Kingdom Hearts, et Tales of Symphonia sont référencés sur Kickstarter. A Frog’s Tale est initialement prévu pour une sortie sur PC. Un portage sur Nintendo Switch dépend de « la réussite du financement, de la demande du public et de l’approbation de Nintendo. » Puisque la campagne a été financée, que la demande est là, il n’y a rien qui devrait empêcher un portage.

En Amérique du Nord et en Europe, Cannon Dancer : Osman devait sortir le 9 mars 2023. Mais le listing eShop semble avancer le jeu au 19 janvier prochain pour 29,99€. Auparavant, ININ Games s’était engagé à sortir le jeu au début de l’année 2023. Cannon Dancer : Osman marque le retour du jeu de plateforme à défilement latéral. À l’origine, il a été créé par Mitchell Corporation en 1996.

Dans un futur proche du 21ème siècle, le monde est contrôlé par un seul gouvernement corrompu et sous la menace d’une sorcier maléfique, Abdullah l’esclavagiste. Heureusement, un assassin solitaire et agent de premier ordre nommé Kirin offre ses services en tant qu’arme à louer. Kirin doit s’infiltrer dans la ville pour vaincre plusieurs ennemis, la panique et la terreur. Mais une fois à l’intérieur du temple principal de la secte, il est attaqué par les forces de police et laissé pour mort… Ce n’est que grâce à sa force intérieure qu’il peut se libérer et commence à avancer avec un seul objectif en tête : se venger de Jack Layzon, le directeur des affaires judiciaires qui l’a embauché. Mais comme si cela ne suffisait pas : trois autres membres du Teki veulent sa mort pour des raisons personnelles…

Il y a quelque temps, Pupa Productions a réussi à obtenir un financement pour Molochoir via kickstarter. Les fans ont aidé à donner vie au projet en récoltant un peu plus de 25 000 £. De plus, l’objectif de financement incluait la version Nintendo Switch comme l’une des plateformes cibles.

Molochoir est officiellement décrit comme un jeu d’horreur de survie Metroidvania. Le principe est que les joueurs jouent le rôle de quelqu’un qui est l’une des espèces les plus faibles du monde. Vous allez principalement « récupérer de la santé avec le proboscis et risquer cette santé pour lancer une variété de magie dangereuse et autodestructrice afin de vaincre les horreurs ancestrales qui se trouvent sur votre chemin ».

L’une des façons dont les joueurs peuvent survivre dans Molochoir est l’attaque de mêlée – plus précisément grâce à un fouet-couteau rétractable qui inflige des dégâts mineurs et récupère une petite quantité de santé en exsanguinant le sang des ennemis. Cependant, pour l’utiliser, vous devez être très proche d’un ennemi. De plus, il ne fonctionnera pas si la créature que vous affrontez ne peut pas saigner. La magie du sang « Hemomancy » peut également être utilisée, mais elle coûte une partie variable de la santé. Gardez à l’esprit que Molochoir ne conviendra pas à tout le monde. Selon Pupa Productions, le titre « comportera des scènes extrêmement dérangeantes et abordera des sujets très controversés », ainsi que « de la nudité, de la violence et de la peur existentielle pure ».