Comme quoi on peut être journaliste et annoncer des trucs sur aucune base solide, ni source.

C’est le début de l’année, les audiences sont en berne en janvier, et même plus généralement en 2022 pour les sites JV et presque tous les médias. Du coup, il faut faire du buzz et de la news putaclic sans aucune base, c’est donc le retour des belles rumeurs sur la Switch 2.

Deux journalistes britanniques spécialisés dans les jeux vidéo, Christopher Dring et Andy Robinson, ont déclaré sur Twitter qu’ils ont entendu dire de certaines sources que le très attendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pourrait être la dernière sortie majeure pour la Nintendo Switch, pour ouvrir la voie au successeur de la Nintendo Switch.

On remarque l’effort de crédibilité ici, puisque les rumeurs annoncées une sortie crossplateforme avec la nouvelle génération, voir ce Zelda qui ne sortirait que sur la Switch 2…

Alors que Nintendo a de gros jeux en préparation pour la Nintendo Switch cette année, comme Fire Emblem Engage, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe et Pikmin 4, les journalistes affirment qu’il ne s’agit pas de gros hits au même titre que Zelda, Mario, etc.

On rappellera à notre audience que l’an dernier, même époque, on avait aussi peu de visibilité sur l’année de la console hybride. Et sur le mois de février Nintendo a annoncé Pokémon Scarlet and Violet mais aussi Fire Emblem Warriors Three Hopes, No Man’s Sky, Super Mario Striker : Battle League Football, Star Wars : The Force Unleashed, Assassin’s Creed The Ezio Collection, SD Gundam Battle Alliance, Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition, MLB The Show 2022, Kingdom Hearts Intergrum Masterpiece, Klonoa Phantasy Reverie, Portal : Collection Cubique, Live A Live, Nintendo Switch Sports, Zombie Army 4 Dead War, GetsuFumaDen : Undying Moon, Demon Slayer / Kimetsu No Yaiba : The Hinokami Chronicles, Les Mario Kart 8 DLC et Xenoblade Chronicles 3. Le tout sortant avant le mois d’aout 2022. Comme quoi il suffit d’attendre un peu pour savoir si oui, ou non, Nintendo a une vraie line-up pour la Nintendo Switch en 2023 et donc tiré des conclusions sur les projets hardwares.

La sortie d’une console en 2023 semble inconcevable avec les pénuries de composants qui sont toujours très présentes sur le marché hardware.

Toujours d’après les deux artistes, Nintendo travaille sur sa prochaine version majeure d’une console et Nintendo devrait même lancer la communication sur la suite dans quelques semaines. Elle a stocké des matières premières, laissant entrevoir des plans de fabrication à grande échelle imminents, tandis que des références à un nouveau matériel ont également été repérées l’année dernière dans des fuites liées à Nvidia. Soit, le même type de rumeur vaseuse que l’on avait en début d’année 2016 qui annonçait une sortie de la Nintendo NX pour l’été 2016…