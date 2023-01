Toujours plus loin, plus fort, plus vite… (mauvais générique), mais dont les mots sont en adéquations avec le dernier opus des aventures du hérisson Bleu ! En effet, Sonic Frontiers s’offre une démo ! Alors, si l’avis de Lina, notre spécialiste des hérissons ne vous suffit pas, vous pouvez la télécharger en vous rendant sur la fiche du jeu sur l’eShop.

Possédez-vous déjà le jeu ? Ou allez-vous profiter de la démo pour vous faire une idée plus précise ?