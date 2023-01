Relâchez la pression avec PowerWash Simulator ! Éliminez vos soucis grâce aux sons apaisants de l’eau sous haute pression. Allumez votre nettoyeur haute pression et éliminez toute la saleté et la crasse que vous pouvez trouver. Profitez du plaisir simple que procure le nettoyage à haute pression.

PowerWash Simulator a d’abord été lancé en accès anticipé pour PC via Steam le 19 mai 2021, suivi d’une sortie complète sur Xbox Series, Xbox One et PC via Steam et Microsoft Store le 14 juillet 2022. L’éditeur Square Enix Collective et le développeur FuturLab ont annoncé que PowerWash Simulator serait disponible sur Switch le 30 janvier 2023. Aucun prix n’a été communiqué pour l’instant.

Balayez vos soucis grâce aux sons apaisants de l’eau sous haute pression. Allumez votre nettoyeur et faites voler les taches de boue ou de crasse. Montez votre entreprise de nettoyage et déverrouillez des outils, des améliorations et plus encore. Sans compter la satisfaction d’un écran rutilant. Détendez-vous et reposez-vous en mode solo, ou jouez avec vos amis dans le mode coopératif en ligne ; dans un cas ou dans l’autre, un jeu propre vous attend. Aucune saleté n’arrêtera votre gamme de nettoyeurs, embouts, produits et extensions. Des amoureux détendus de la propreté aux acharnés de la crasse, tout le monde peut jouer et s’approprier cette histoire. Laissez-vous guider par l’atmosphère et le rythme relaxants du jeu au fil des patios, trottoirs, véhicules et parcs publics. Créez des œuvres d’art. Vos embouts sont vos pinceaux et le quartier votre toile. Posez-vous confortablement et décapez vos soucis.