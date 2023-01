Juste à temps pour le lancement de Fire Emblem Engage (notre test ici), de nouvelles icônes d’utilisateur ont été ajoutées à l’application Nintendo Switch Online.

Il semble que ce titre aura le plus grand nombre de vagues d’icônes pour un jeu jusqu’à présent sur le service. Fire Emblem Engage sera un titre vedette jusqu’au 2 mars. De nouvelles vagues seront mises en ligne chaque jeudi, et nous tiendrons ce post à jour à chaque fois. Chaque icône coûte 5 ou 10 points de platine sur My Nintendo. Vous pouvez dépenser vos points sur des icônes présentant des personnages, des arrière-plans et des cadres.

Tous les membres de Nintendo Switch Online peuvent commencer à réclamer les icônes Fire Emblem Engage. Si votre abonnement prend fin à un moment donné, vous pourrez conserver tous les icones que vous avez réclamés.