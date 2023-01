Selon le dernier numéro de Famitsu, Dokapon Kingdom : Connect est en cours de développement sur Nintendo Switch.

Une sortie est prévue pour le 13 avril 2023 au Japon, le jeu sortira aussi chez nous cet été. Il s’agit d’un remake du jeu sorti initialement sur Wii.

Jusqu’à présent, le support multijoueur en ligne a été confirmé. En dehors de cela, rien d’autre n’a été dévoilé. Dokapon Kingdom, qui allie RPG et jeu de société, a une histoire un peu intéressante. Il a débuté sur la Super Famicom, puis a été remodelé pour la PlayStation 2. La version pour Wii était un portage de cette version. Ce que nous obtenons sur Switch est donc techniquement un remake d’un remake, comme The Last of US.