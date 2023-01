La Nintendo Switch aura 6 ans cette année et les spéculations sur la prochaine console de jeux vidéo de Nintendo n’ont fait qu’augmenter de la part des faux insiders et des Youtubers à la recherche de vues. Cependant, un article de Bloomberg suggère que Nintendo n’est pas encore tout à fait prêt à passer à autre chose.



Selon Bloomberg via des sources annoncées comme « des personnes familières avec la question », Nintendo prévoit d’augmenter la production de la console hybride à partir de la prochaine année fiscale qui commence au printemps. En fait, Nintendo l’a apparemment déjà annoncé à ses fournisseurs et partenaires d’assemblage.

Nintendo serait convaincu que, maintenant que les problèmes d’approvisionnement et les pénuries commencent à s’atténuer, ils vont pouvoir vendre plus. La société estime également que la demande pour la console est toujours forte et qu’elle devrait le rester pendant encore un an.

Néanmoins, la société est prête à réviser ses plans au cas où la demande diminuerait de manière inattendue, ce qui est probablement la raison pour laquelle Nintendo n’a pas donné un nombre cible spécifique d’exemplaires Switch à produire à ses fournisseurs et partenaires d’assemblage.

Pour rappel, les informations du Bloomberg et surtout les articles de n’ont presque plus aucune crédibilité, eux qui sont les premiers à avoir, chaque année, chaque mois même, annoncé la Nintendo Switch Pro.