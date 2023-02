Maintenant que Metroid Prime Remastered est sorti, il a été ajouté à la base de données USK. La date de classification est indiquée pour juillet 2021. Nous sommes en février 2023. Les rumeurs du retour de Metroid Prime sur Switch ont persisté au fil des années. Cependant, comme cela ne s’est jamais concrétisé, beaucoup se sont demandés si c’était quelque chose qui était réellement en développement. Il a été dit récemment que Nintendo « s’assoit » parfois sur des jeux – ce qui signifie que le développement d’un jeu se termine, et que Big N choisit le moment le plus optimal pour le sortir. Dans ce cas, les jeux peuvent être prêts à être lancés plusieurs mois, voire plusieurs années à l’avance.

Une discussion similaire a récemment eu lieu autour de Fire Emblem Engage. Dans le classement du jeu, toujours selon l’USK, celui-ci avait une date de classement d’août 2021, malgré le fait que le lancement ait eu lieu en janvier 2023. Metroid Prime Remastered est actuellement disponible sur l’eShop de la Switch. Ceux qui souhaitent se procurer une copie physique pourront le faire début mars (22 févier aux USA).

According to German Rating Organization : USK,

Metroid Prime Remastered was classified in July 2021, at least 18 months before release.https://t.co/dr6KJoBCdL pic.twitter.com/XNZQDAR9m1

— Pierre485 (@pierre485_) February 11, 2023