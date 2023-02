Ce soir, l’éditeur Bandai Namco et le développeur CyberConnect2 ont annoncé Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Il sera disponible sur Nintendo Switch plus tard en 2023.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections s’appuie sur les jeux Ultimate Ninja Storm sortis précédemment. Bandai Namco indique que le prochain titre reprend l’histoire de Naruto et Sasuke, qui « a été redécoupée et combinée avec une toute nouvelle histoire originale ». Ce jeu comprendra le plus grand nombre de joueurs de la série.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections est une expérience de jeu unique qui combine des moments clés de la série et des scènes choisies dans les arcs narratifs de Naruto et Sasuke. L’expérience plonge les nouveaux fans et les fans de longue date dans un jeu d’action Naruto passionnant, où ils peuvent revivre certaines des intrigues les plus importantes et les plus appréciées de l’histoire de la série. En outre, une histoire originale sera également disponible dans le jeu.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections propose le plus grand nombre de personnages de la série NARUTO, dont Ashura et Indra Otsutsuki. Le jeu recrée également fidèlement le style artistique de l’anime, avec des images d’une grande netteté.