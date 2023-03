Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui que WBSC eBASEBALL™: POWER PROS a été nommé pour faire partie des titres de l’Olympic Esports Series 2023, organisée par le Comité international olympique (CIO).

Olympic Esports Series 2023 est une compétition virtuelle mondiale de simulations de sports, créée par le CIO en collaboration avec les fédérations internationales et les éditeurs de jeux vidéo. Neuf sports ont été sélectionnés pour faire partie de la compétition, et WBSC eBASEBALL™: POWER PROS, un jeu de baseball officiel de la WBSC, sera utilisé pour le tournoi de baseball.

Chaque sport donnera le coup d’envoi de sa phase de qualifications en mars. Les finales auront lieu au Suntec Centre de Singapour du 22 au 25 juin et seront le point culminant de l’Olympic Esports Week 2023. ​

David Lappartient, Président de l’Esports Liaison Group du CIO :

« Le Mouvement olympique rassemble le monde dans une compétition pacifique. L’Olympic Esports Series 2023 continue sur cette voie, avec l’ambition de créer davantage d’espaces pour les joueurs comme pour les fans de compétition d’élite. Nous avons hâte d’observer certains des meilleurs compétiteurs au monde s’affronter sur la scène internationale, tout en explorant ensemble les opportunités et les leçons partagées en termes de santé, de bien être, d’entraînement et d’innovation. »

Michael Schmidt, Executive Director de la WBSC :

« Nous sommes ravis que le baseball fasse partie de cette nouvelle expérience Olympique et de nous associer à nouveau à l’un des leaders mondiaux dans l’édition de jeux vidéo, KONAMI, afin de proposer une compétition esport de baseball de qualité. La WBSC est consciente de l’énorme potentiel de l’esport pour engager de nouveaux publics, et nous continuons notre travail acharné pour développer et innover dans ce domaine. Nous sommes prêts à offrir le meilleur du baseball virtuel à l’occasion de l’Olympic Esports Series et des Finales à Singapour à travers ce nouvel événement passionnant du CIO. »

Hideki Hayakawa, Representative Director et Président de Konami Digital Entertainment :

« Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la promotion du baseball par le biais de notre participation à l’Olympic Esports Series du CIO. KONAMI soutient toujours avec fierté le développement de la communauté WBSC eBASEBALL™. En collaborant avec la WBSC pour augmenter l’influence de la communauté de l’eBASEBALL™, du baseball et du softball dans le monde, KONAMI continuera à promouvoir et à soutenir le développement durable de l’eBASEBALL™ avec la WBSC. »

Pour recevoir les détails concernant les modalités d’inscription à l’Olympic Esports Series, les joueurs et les fans peuvent se rendre sur Olympics.com ou s’abonner à la newsletter. Pour participer à l’Olympic Esports Series 2023, les joueurs doivent télécharger WBSC eBASEBALL™: POWER PROS depuis le PlayStation™ Store ou le Nintendo Switch eShop. Ils doivent pouvoir y jouer en ligne.

Konami Digital Entertainment continuera à pouvoir le baseball, le softball et le développement durable du sport à travers sa participation à l’Olympic Esports Series 2023. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.

À propos des jeux de baseball de KONAMI

La série de jeux de baseball PAWAPURO a été lancée sur consoles en 1994. Appréciée par les fans depuis plus de 25 ans, elle est depuis devenue l’un des symboles de Konami Digital Entertainment. En cumulant les différents titres de la série console, plus de 24,4 millions de copies ont été vendues (chiffre datant de fin décembre 2022), tandis que les jeux mobile totalisent plus de 48 millions de téléchargements (chiffre datant d’octobre 2022).

Le premier opus de la série Professional Baseball Spirits, une représentation réaliste du baseball, fut « Professional Baseball Spirits 2004 ». La plus récente itération, « eBaseball Professional Baseball Spirits 2021: Grand Slam », propose une expérience de baseball incroyablement réaliste. Le titre utilise une technologie de scan 3D qui photographie de véritables joueurs professionnels à 360 degrés et les reproduit en jeu avec une précision époustouflante, ainsi qu’une technologie de scan laser qui capture les stades de baseball jusqu’au moindre détail. Le jeu mobile « Professional Baseball Spirits Ace », sorti en 2015, a engendré plus de 40 millions de téléchargements. Il a également été le titre de la saison 2021 de la compétition eBaseball ProSpi A League, une ligue esport de baseball professionnel lancée par la Nippon Professional Baseball et Konami Digital Entertainment.