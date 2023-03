L’article précédant annoncé deux nouvelles démo sur l’eShop (voir par ici), c’est un peu plus finalement. La démo d’Afterthought est disponible chez nous (et aux USA) sur l’eShop de la Nintendo Switch (ici), celle de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope partout dans le monde (ici).

Découvrez un aperçu de l’aventure galactique qui vous attend dans #MarioLapins Sparks of Hope avec la démo gratuite maintenant disponible sur le Nintendo eShop ! Essayez le jeu gratuitement : https://t.co/AuQ97hNm1a pic.twitter.com/EbLmq4X9a2 — Nintendo France (@NintendoFrance) March 2, 2023

La deuxième démo arrive dans le cadre de la mise à jour du jeu, disponible aussi aujourd’hui et qui fait passer le jeu en Ver. 1.2.2145477. Dans cette mise à jour, plusieurs problèmes ont été corrigés et divers ajustements ont été effectués pour améliorer l’expérience de jeu. De plus, on note l’ajout de la prise en charge du deuxième ensemble de contenu supplémentaire du Season Pass Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope.

Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne pour le DLC Mario + Lapins crétins – Sparks of Hope Tower of Doooom, qui est le premier élément du season pass du jeu. Pour rappel, dans ce DLC, Madame Bwahstrella demande à Mario, Peach lapin et leurs amis de nettoyer sa tour multidimensionnelle et de sauver leur vieil ami Spawny. Le DLC comprend un nouveau mode de jeu de combat dans lequel les joueurs doivent livrer des batailles hautement stratégiques tout en se frayant un chemin jusqu’au sommet de la tour.

Afterthought est un jeu sorti uniquement sur l’eShop mardi dernier pour 14,99 €.

Navigue dans un monde de rêve et surmonte des combats de boss excessifs. Termine les niveaux à ton propre rythme tout en appréciant l’art et la bande-son sauvages et sans compromis. En expérimentant différents styles de jeu et capacités, tu apprendras très probablement à speedrunner les niveaux avec facilité. Afterthought est un platformer d’art 2D et contient :

56 niveaux jouables avec des sols à faible niveau de compétences mais des plafonds de compétences extrêmement élevés

8 combats de boss délirants

une histoire profonde, à laquelle tu peux réfléchir

une bande-son originale sereine et parfois sauvage et sans compromis

un système de mouvement raffiné et complexe, qui offre des solutions quasi infinies

des classements en ligne pour toutes sortes de styles de jeu

un mode speedrun avec un chronomètre principal, qui te permet de jouer tous les niveaux à la suite

des réalisations, des skins et des effets spéciaux déblocables