Les précommandes pour le tout nouveau jeu d’action-RPG en 2D dans l’univers de Runeterra –développé par Digital Sun et édité par Riot Forge – sont d’ores et déjà ouvertes.

Paris, le 7 mars 2023 – Riot Forge dévoile aujourd’hui la date de sortie de son prochain jeu, The Mageseeker : A League of Legends Story ainsi que le détail des différentes éditions disponibles à l’achat. Ce jeu d’action-RPG en 2D dans lequel les joueurs devront rassembler une armée de mages renégats pour mener une rébellion sera disponible le 18 avril 2023 sur Nintendo Switch™, Xbox Series X|S et Xbox One, PlayStation®4 (PS4™) et PlayStation®5 (PS5™), mais aussi sur PC via Steam, GOG et l’Epic Games Store. Les précommandes sont dès à présent ouvertes sur toutes ces plateformes et incluront automatiquement le bonus Griffon d’Argent.

Les éditions suivantes seront également disponibles : Édition Deluxe digitale – Elle inclut des articles bonus comme le pack de poste d’approvisionnement du griffon d’argent, les décorations de Cave douillette, des sorts exclusifs et des skins déchaînés.

– Elle inclut des articles bonus comme le pack de poste d’approvisionnement du griffon d’argent, les décorations de Cave douillette, des sorts exclusifs et des skins déchaînés. Édition Collector physique – Elle inclut une statue de Sylas, l’artbook, une reproduction d’art Deluxe, le Lux Comic Édition spéciale couverture rigide, des insignes émaillés Sylas et Lux, et la bande originale en vinyle, le tout dans un coffret exclusif.

Développé par Digital Sun, les créateurs de Moonlighter, The Mageseeker : A League of Legends Story est un jeu d’action-RPG en 2D pixel. L’intrigue se déroule à Demacia, un puissant royaume de l’univers de Runeterra, dont les dirigeants cherchent à anéantir les magies interdites tout en essayant de maintenir l’ordre. Les joueurs incarnent Sylas, un mage en fuite qui rejoint un groupe de rebelles réfugiés dans les bois. Leur révolution mettra un terme à la paix illusoire de Demacia, bâtie avec le sang et la sueur des mages. The Mageseeker plonge les joueurs dans une expérience d’action-RPG fantasy, à la découverte d’une histoire où se mêlent quête d’identité, de justice et de pouvoir.