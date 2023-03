Un casque haut de gamme et multiplateforme qui fonctionne aussi bien sur Xbox, PlayStation, PC et Switch !

White Plains, NY – 7 mars 2023 – La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach (Nasdaq : HEAR), annonce aujourd’hui la disponibilité de deux nouveaux coloris, turquoise et rose, du casque de jeu sans fil Stealth 600 Gen 2 MAX optimisé pour Xbox. Certifiés CarbonNeutral® de Turtle Beach, dont les émissions sont réduites et compensées conformément au protocole CarbonNeutral, ils constituent une étape importante dans les efforts continus de l’entreprise en matière de développement durable. Le Stealth 600 Gen 2 MAX augmente l’offre déjà impressionnante de la série Stealth avec une autonomie massive de plus de 48 heures, une connectivité multiplateforme accrue, un son puissant surround spatial 3D*, un micro au rendu cristallin et un confort inégalé qui font des casques de la série Stealth 600 les produits les plus vendus depuis leur lancement. Les coloris turquoise et rose s’ajoutent aux coloris noir, rouge et camouflage arctique disponible pour 139,99 €. Ils sont disponibles dès maintenant sur www.turtlebeach.com et chez les revendeurs participants.

« Les Stealth 600 Gen 2 MAX turquoise et rose offrent non seulement plus de choix de couleurs aux joueurs, ce dont ils raffolent, mais aussi une certaine tranquillité d’esprit puisqu’il est neutre en carbone », a déclaré Juergen Stark, Président et PDG de Turtle Beach Corporation. « Les Stealth 600 Gen 2 MAX turquoise et rose sont les premiers produits CarbonNeutral® de Turtle Beach, et leur lancement constitue une nouvelle étape importante et significative dans nos efforts en matière de développement durable ».

M. Stark poursuit : « L’an dernier, nous avons modifié les conditionnements de nos casques gaming pour n’utiliser que des plateaux et des matériaux d’emballage en papier provenant de sources durables, et nous avons éliminé la plupart des plastiques des emballages avec une réduction allant jusqu’à 90 % sur certains modèles. Nous avons également réduit la taille des emballages des principaux modèles pour diminuer davantage l’utilisation de papier et les émissions de carbone pendant le transport. Outre l’intégration de la dimension durable dans ses futurs produits, Turtle Beach est également fier de participer au programme Million Mangroves de Climate Impact Partners, qui nous permet de contribuer au développement de nouvelles forêts de mangroves pour lutter contre les émissions de carbone ».

Les mangroves offrent une solution climatique naturelle à fort impact et à forte densité de carbone, ainsi qu’une protection importante dans les zones côtières, permettant aux espèces aquatiques de prospérer. Elles sont à l’origine de matériaux ligneux et précieux qui résistent à la pourriture et aux insectes. Plus de 35 % des mangroves, surnommées « arbres miracle » en raison de leur capacité à stocker quatre fois plus de carbone qu’une forêt tropicale, ont disparu à cause de la déforestation. Climate Impact Partners, spécialiste en solutions liées au carbone et en adéquation avec l’action climatique, a créé le programme Million Mangroves pour montrer l’engagement des entreprises en faveur de l’action climatique dès aujourd’hui et obtenir des résultats immédiats en finançant l’une des solutions les plus efficaces en matière de climat et de carbone bleu.

Le Stealth 600 Gen 2 MAX est un casque sans-fil multiplateforme doté d’une autonomie incroyable et d’une restitution sonore fidèle. Sa batterie tenant plus de 48 heures lui permet de fonctionner pendant plusieurs jours tout en garantissant une faible latence et une connexion sans faille grâce au transmetteur sans fil USB 2,4 GHz. D’un simple clic, les joueurs peuvent passer d’une plateforme à l’autre (Xbox, PlayStation, PC, Switch) et continuer à profiter d’un son riche avec une spatialisation surrond 3D via de puissants haut-parleurs de 50 mm et d’une communication cristalline grâce à son micro Gen 2. Les coussinets brevetés ProSpecs™ rendent le port des lunettes plus confortable, et l’accès instantané aux fonctionnalités Turtle Beach telles que le Superhuman Hearing™ améliore les performances des joueurs.