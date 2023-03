Les joueurs peuvent s’unir contre le chaos aujourd’hui avec la sortie de la toute nouvelle aventure DC remplie d’action mettant en vedette les emblématiques Super Héros de la Justice League.

Paris, le 10 mars 2023 - Outright Games, éditeur phare de divertissement interactif pour toute la famille, vient d’annoncer la sortie du jeu vidéo DC Justice League : Chaos Cosmique, un titre sous licence Warner Bros. Interactive Entertainment au nom de DC. Conçu pour les fans de DC de tout âge, ce jeu d’aventure en monde ouvert est désormais disponible sur PlayStation 4®, PlayStation 5® et Nintendo Switch™ en version physique et sur toutes les plateformes en digitale.

Dans ce jeu, les joueurs peuvent incarner Batman, Superman ou Wonder Woman, les légendaires super-héros de la Justice League, et affronter Mr Mxyzptlk, le diablotin de la Cinquième Dimension qui s’est auto-investit maire et sème le chaos aux quatre coins de Happy Harbor. Les joueurs peuvent explorer les rues de la ville et redécouvrir dans un environnement inédit les personnages emblématiques de la Justice League, ici réinventés dans un style coloré et enfantin. Ils peuvent également maîtriser les pouvoirs uniques de chaque super-héros pour terrasser des ennemis surprenants, sortir vainqueur de combats éreintants et accomplir des missions en solo ou en équipe avec leurs proches en mode coopératif local à 2 joueurs.

Les joueurs peuvent également changer de super-héros en plein combat et passer de Batman à Superman ou Wonder Woman en fonction de leurs adversaires, récupérer des Artefacts de Justice pour gagner en puissance ou accomplir des missions secondaires héroïques pour obtenir des indices les menants à des lieux secrets et des super-vilains. Ils doivent ouvrir l’œil, car des costumes inspirés des comics DC sont disséminés un peu partout dans le jeu.

Pour affronter Bizarro, Starro le conquérant, Gueule d’Argile et bien d’autres super-vilains parmi les plus puissants de l’univers DC, les joueurs pourront faire appel à des membres emblématiques de la Justice League tels que Green Lantern, Cyborg, Flash et Aquaman.

Angel Sisson, producteur principal de DC Justice League : Chaos Cosmique, a déclaré : « Lorsque nous avons commencé à écrire les dialogues de Batman pour DC Justice League : Chaos Cosmique, les scénaristes ont dit qu’ils entendaient la voix de Diedrich Bader dans leur tête. Diedrich Bader, Vanessa Marshall et Nolan North incarnent parfaitement les qualités que nous voulions que notre Ligue des Justiciers représente. Ce sont de véritables super-héros, loyaux, implacables mais compatissants, et ils connaissent la valeur du travail d’équipe. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Warner Bros. Games et DC pour incorporer autant d’Easter Eggs et d’histoires de bandes dessinées de la Ligue des Justiciers que possible, afin que les fans de tous âges puissent s’y intéresser. Cela se reflète dans le cœur du jeu, qui est accessible et amusant pour toute la famille. »

Beth Goss, PDG d’Outright Games, déclare : « DC Justice League : Chaos Cosmique nous a permis de créer un style artistique inédit et une identité nouvelle autour d’une marque de super-héros emblématique. Notre objectif était d’adapter cette propriété intellectuelle, célèbre pour ses films d’action, et de créer un titre accessible aux plus jeunes pour attirer une nouvelle génération de fans. De plus en plus, les détenteurs de propriété intellectuelle souhaitent ajouter de nouveaux horizons créatifs à leurs univers et élargir leur public cible. C’est dans cette optique que Warner Bros. nous a permis de créer DC Justice League : Chaos Cosmique et nous sommes impatients de voir les fans découvrir notre nouveau titre. »

DC Justice League : Chaos Cosmique est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 en version physique et sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC en version digitale.