Vivez une aventure musicale dans les profondeurs de la psyché humaine sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox.

[Aalborg, Danemark] – 9 mars 2023 – Bedtime Digital Games, le studio danois primé à l’origine de Figment, est heureux d’annoncer que Figment 2 : Creed Valley, leur dernier jeu d’aventure et d’action surréaliste, sort aujourd’hui sur PC (Steam, Epic Games Store), Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox.

Le jeu est disponible au prix de 24,99 USD/24,99 EUR/21,99 GBP, et célèbre son lancement avec une réduction de 15% sur PC, Nintendo Switch et PlayStation.

Figment 2 : Creed Valley est une aventure musicale et surréaliste dans la psyché humaine, où les cauchemars ont détruit la boussole morale, rendant l’Esprit incapable de fonctionner correctement.

Le protagoniste Dusty et son amie Piper, toujours optimiste, se rendent à Creed Valley, où l’éthique et la morale de l’esprit sont créées, pour rétablir la paix. Pour ce faire, ils doivent résoudre de nombreuses énigmes et affronter des cauchemars dans des épreuves de force musicales, écrites par le compositeur et directeur du jeu Niels Sørensen.

Découvrez les secrets des environnements colorés et avancez en expérimentant différents points de vue, en dansant entre l’esprit ouvert contre l’esprit fermé. Cette aventure extraordinaire peut être jouée seul ou en coopérative locale et sera disponible en 17 langues au lancement.

« Nous sommes impatients que les joueurs puissent enfin mettre la main sur Figment 2 : Creed Valley. L’équipe a fait beaucoup d’efforts pour créer un jeu qui est non seulement amusant et engageant à jouer, mais qui a aussi une histoire qui vous colle à la peau lorsque vous avez fini de jouer. J’espère que les joueurs trouveront le temps de vraiment écouter la musique, de regarder l’univers et d’apprécier l’amour qui a été mis dans les moindres détails du jeu. » Klaus Pedersen, fondateur de Bedtime Digital Games.