Telle une boîte de chocolats dont le joueur vient à se délecter au fil des mois, avec un plaisir non dissimulé, la nouvelle vague du célèbre Mario Kart vient de déverser ses fines gouttelettes sur Nintendo Switch. Toujours disponible en accès libre pour les détenteurs de l’abonnement payant au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel, les autres joueurs doivent s’acquitter du DLC à 25 euros environ afin de pouvoir jouir de l’ensemble des vagues (soit un total de 48 circuits, un nouveau pilote et peut-être d’autres surprises !). Est-ce le moment de craquer pour toutes celles et ceux qui n’auraient pas encore succombé ?

Menu Mario Kart : après l’apéro, l’entrée, le plat de résistance… passons au fromage !

C’est l’heure de passer au fromage, avec ses délicates pâtes molles et ses délicieuses pâtes dures !

Avant de s’intéresser au vif du sujet, à savoir les courses disponibles au sein de cette nouvelle vague, vous n’êtes probablement pas sans savoir qu’un nouveau pilote fait désormais partie de la team. Birdo – drôle de petit personnage au sexe biologique qui fait parfois débat mais qui souhaite être une fille alors ce sera une demoiselle ! – est désormais disponible et pour notre plus grand plaisir, sous un panel distinct de couleurs franchement sympatoches ! De quoi séduire tous les joueurs, quels que soient les goûts de chacun !

Coupe fruit

Virée Amsterdam (Tour)

La majorité des circuits disponibles dans l’opus Tour (disponible sur Android et iOS) offre un visuel intéressant, tant d’un point de vue graphique qu’anecdotique avec de nombreux détails. De prime abord, ce circuit dédié à Amsterdam, célèbre ville et capitale Hollandaise, ne répond pas librement à ces qualités, tout en restant bien entendu tout mignon (nous sommes sur Mario Kart tout de même !). Les 2 premiers tours sont, en effet assez classiques, avec quelques virages bien serrés, finalement peu routiniers au sein de Mario Kart, et une escapade sous l’eau. Le dernier tour, en revanche, offre une jolie surprise visuelle, avec de belles couleurs. À vous de la découvrir !

Riverside Parc (GBA)

Le pilote est invité ici à parcourir le circuit dans un paysage de coucher de soleil particulièrement réussi, avec de très jolis jeux de lumière qui donneraient presque envie de « prendre son temps » afin d’admirer le paysage. Pourtant, il ne faudrait guère s’appesantir sur le décor, fourmillant de détails et de dangers (notamment ces plantes piranhas qui s’amusent à fricoter avec des champignons et autres objets intéressants), tandis qu’une cascade aux reflets dorés devient le passage obligé vers la ligne d’arrivée.

Pic DK (Wii)

Changement complet de décor ! Tandis que le soleil couchant vient de nous réchauffer le derrière sur la course précédente, c’est cette fois-ci « le blanc manteau neigeux » (le fameux repris à toutes les sauces au moindre flocon !) qui s’invite à la fête. Le circuit débute par une remontée fulgurante de la piste, suite à un élan certain. La descente s’opère alors et s’avère pleine de surprises, avec des invitations aux sauts donnant lieu à moult accélérations, toujours les bienvenues, mais aussi des bosses par dizaines tout aussi intéressantes pour gagner de la vitesse. Tandis que vous déambulerez sur les pistes, vous y croiserez quelques Maskass qui s’initient au ski, avec une désinvolture sans équivoque. Vous n’avez qu’à les éviter, sapristi !

Île de Yoshi (inédit !)

Probablement l’un des niveaux les plus attendus de la vague, il est toujours si agréable de découvrir de nouveaux parcours ! Les amoureux de la licence ne seront pas déçus… le circuit regorge de détails, aussi bien visuels que musicaux, avec des passages dans des milieux distincts : dans l’eau, dans une caverne, dans les airs… vous emprunterez toutes sortes de chemins avant d’atteindre la ligne d’arrivée, qui vous réserve une petite surprise. Les yoshis vous accompagneront au fil de votre route, jusque dans la collecte de pièces, estampillées par le petit dinosaure. Rien de révolutionnaire dans ce circuit, mais un circuit qui mérite le détour malgré tout !

Coupe boomerang

Bousculade à Bangkok (Tour)

Que de diversité dans ce parcours ! Répondant cette fois-ci sans fausse note à l’attente des circuits mis en avant sur l’opus Mario Kart Tour, la traversée de Bangkok est riche en surprises, avec une pérégrination entre les barques et bateaux publiques, une découverte à toute vitesse des marchés « dessus-dessous » (surprise !), des ruelles à traverser… le parcours offre en outre de nombreux petits passages à découvrir, avec des revêtements de sols distincts, le tout desservi dans un univers musical folklorique rythmé. Vous allez voir du pays !

Circuit Mario (DS)

Probablement le circuit le moins foufou de la vague. Il en faut un… malgré la remasterisation indéniable et une qualité graphique correcte avec de nombreux rajouts adorables, typiques de la patte Nintendo, le fun y est nettement moins présent. Le joueur pourra néanmoins jouir d’un joli visuel sur le château de la princesse, avec un passage agréable en forêt. Une qualité néanmoins en deçà des autres parcours.

Stade Waluigi (GCN)

Ce parcours est bien connu des amateurs de la licence : pourvu d’un grand nombre d’accélérations, il permet des parties endiablées, surtout à plusieurs. Quel plaisir de le retrouver dans cette nouvelle vague ! Les bosses y sont toujours outrageusement présentes, donnant lieu à de multiples boosts. Néanmoins la plus-value de la version Switch reste quelque peu négligeable, et nous avons presque une préférence pour la version originale, un peu moins sombre.

Poursuite à Singapour (Tour)

Wahou !! Que de lumières, que de points visuels, quelle ville animée pleine de gaîté ! Le circuit se déroule de nuit, illuminant ainsi en tous points chaque détail du chemin. Le joueur traverse aussi bien des ruelles sous un flot de spots rouges, des fontaines de toutes les couleurs, des arcades… tandis que d’imposants buildings s’imposent à l’horizon. Toutes ces lumières peuvent même donner un léger tournis, nous avons perdu notre chemin lors de la découverte de ce circuit ! Le résultat n’en reste pas moins particulièrement réussi, aussi bien graphiquement que musicalement. Une réussite !

Cette quatrième vague apporte son lot de surprises, avec des circuits colorés et variés, mais aussi un nouveau pilote tout aussi bariolé ! S’il persiste quelques parcours potentiellement moins séduisants que d’autres, nul doute que les amateurs prendront malgré tout un très grand plaisir à déambuler sur ces « nouvelles » pistes, en quête d’accélérations toujours plus intenses, et de passages secrets pas si secrets. Comme à chaque nouvelle vague, nous avons déjà hâte de découvrir la suivante… avec, qui sait, peut-être un nouveau personnage à découvrir ? C’est tout du moins ce que Nintendo laisse présager dans son écran de sélection de pilotes… et dont nous vous parlions juste ici !