Faites place au hérisson bleu le plus rapide du monde ! Après Sonic Origins™ Plus, SEGA® a le plaisir d’annoncer que Sonic the Hedgehog arrive dans Samba de Amigo: Party Central ! Le nouveau jeu de rythme de la licence sortira sur Nintendo Switch cet été 2023 .

Les fans de Sonic et de Samba de Amigo peuvent s’attendre à :

Deux musiques entraînantes : « Escape from the city » tirée de Sonic Adventure TM 2, et « Fist Bump » de Sonic Forces TM .

Un niveau inspiré de City Escape de Sonic Adventure 2, où Amigo pourra danser en compagnie du hérisson rapide comme l'éclair.

Pour plus d’informations sur le jeu, y compris sur comment précommander l’édition physique, rendez-vous sur le site officiel : sambadeamigo.sega.com .

À propos de Samba de Amigo: Party Central

Déchaînez-vous sur la scène à l’aide de vos manettes Joy-Con dans ce jeu d’action et de rythme, palpitant et coloré.

Mettez le feu grâce à 40 tubes de genres variés ainsi qu'avec de nouvelles chansons qui seront disponibles dans un prochain DLC !

Mettez vos talents à l'épreuve via les nombreux mini-jeux et défis.

Affirmez votre style en personnalisant votre compagnon avec des costumes et accessoires uniques.

Faites la fête en ligne dans le mode Fiesta mondiale.

en ligne dans le mode Fiesta mondiale. Mettez votre talent en avant en essayant d’atteindre la première place des classements en ligne.