Gameloft vient de publier une toute nouvelle bande-annonce pour son prochain jeu de course de combat Disney Speedstorm, mettant en avant tous les éléments inclus dans chaque niveau des Packs Fondateur du jeu. Découvrez le contenu de chaque pack et préparez-vous à dominer la piste lorsque le jeu sera lancé en Accès Anticipé le 18 avril. Et comme toujours, n’hésitez pas à me faire part de vos questions.

Gameloft, leader dans la création et l’édition de jeux, annonce que Disney Speedstorm, le prochain jeu de course d’arcade multiplateforme développé par Gameloft Barcelone, sera disponible en accès anticipé via l’achat d’un Pack Fondateur le 18 avril sur Nintendo Switch™, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®5 (PS5™) et PC.

Les précommandes des Packs Fondateur de Disney Speedstorm sont disponibles dès maintenant sur le Nintendo eShop, le Microsoft Store et l’Epic Games Store dans le monde entier et à partir du 20 mars sur le PlayStation Store. En plus de l’accès anticipé à Disney Speedstorm le 18 avril, les joueurs qui auront précommandé un Pack Fondateur recevront également des récompenses exclusives pour le pilote à plumes que tout le monde adore, Donald. Celles-ci consisteront en une livrée de kart Toontech Early Bird et une tenue de course Early Bird. Les utilisateurs de Steam peuvent ajouter le jeu à leur liste de souhaits dès aujourd’hui et pourront acheter un Pack Fondateur à compter du 18 avril afin de recevoir les items cosmétiques de Donald en guise de bonus de première semaine.

Les Packs Fondateur, disponibles en versions Standard, Deluxe et Ultime, offrent aux joueurs un accès anticipé à Disney Speedstorm ainsi que des options pour débloquer et utiliser certains personnages dans des courses en local dès leur première connexion. Les pilotes débloqués à l’aide d’un Pack Fondateur pourront aussi être améliorés grâce à plusieurs items inclus dans chaque pack, pour le jeu en local et en ligne.

Durant la phase d’accès anticipé, Disney Speedstorm offrira des modes de jeu en solo ou en multijoueur à la fois en local et en ligne, des classements, une boutique, et bien plus encore. En mode solo, les joueurs seront guidés à travers « Season Tour » scénarisé, qui servira également de point de départ pour progresser à chaque saison. Chaque saison offrira, entre autres, de nouveaux personnages Disney et Pixar, de nouveaux karts et de nouveaux circuits, disponibles en local et en ligne, pour susciter l’intérêt des pilotes au cours des mois à venir. Les joueurs plus compétitifs pourront foncer tout droit dans les modes multijoueurs de Disney Speedstorm, qui incluent le jeu libre en local, les circuits privés, le multijoueur classé et le multijoueur réglementé qui permet aux joueurs de s’affronter sur un pied d’égalité.

« Nous avons hâte que les fans démarrent leurs moteurs et nous rejoignent sur les circuits de Disney Speedstorm, mais aussi de les voir s’affronter dans la peau de personnages emblématiques sur des circuits inspirés des films de Disney et de Pixar », déclare Aska Suzuki, Game Manager chez Gameloft. « Nous sommes impatients d’entendre les retours de la communauté et de travailler main dans la main pour créer un jeu qui saura répondre aux désirs et aux attentes des joueurs et offrir une expérience de course en constante évolution. »

Les joueurs qui achèteront un Pack Fondateur de Disney Speedstorm recevront l’accès au jeu de base, ainsi que les éléments suivants :

Pack Fondateur Standard – 29,99 $/29,99 €

Personnages débloqués : Mickey et Donald

1 autre pilote à débloquer, au choix du joueur Les options incluent : Baloo, La Bête, Belle, Elizabeth Swann, Mowgli ou Shang

4000 jetons (monnaie du jeu)

2 crédits de Pass d’or*

Tenue de course exclusive pour Mickey, Donald et le pilote choisi par le joueur

Livrée de kart exclusive pour Mickey, Donald et le pilote choisi par le joueur

Avatar de profil de joueur exclusif et devise pour la personnalisation

Pack Fondateur Deluxe – 49,99 $/49,99 €

Personnages débloqués : Mickey, Donald et Mulan

1 autre pilote à débloquer, au choix du joueur Les options incluent : Baloo, La Bête, Belle, Elizabeth Swann, Mowgli ou Shang

7000 jetons (monnaie du jeu)

2 crédits de Pass d’or*

Tenue de course exclusive pour Mickey, Donald, Mulan et le pilote choisi par le joueur

Livrée de kart exclusive pour Mickey, Donald, Mulan et le pilote choisi par le joueur

Avatar de profil de joueur exclusif et devise pour la personnalisation

Pack Fondateur Ultime – 69,99 $/69,99 €

Personnages débloqués : Mickey, Donald, Mulan, le capitaine Jack Sparrow et Hercule

1 autre pilote à débloquer, au choix du joueur

Les options incluent : Baloo, La Bête, Belle, Elizabeth Swann, Mowgli ou Shang

12 000 jetons (monnaie du jeu)

3 crédits de Pass d’or*

Tenue de course exclusive pour Mickey, Donald, Mulan, Jack Sparrow, Hercule et le pilote choisi par le joueur

Livrée de kart exclusive pour Mickey, Donald, Mulan, Jack Sparrow, Hercule et le pilote choisi par le joueur

Avatar de profil de joueur exclusif et devise pour la personnalisation

Roues et ailerons pour le kart de Donald

*Le Pass d’or consiste en un système de missions inspiré par le concept de « Pass de bataille » qui permet aux joueurs de recevoir des récompenses après avoir accompli des missions ou des tâches durant une saison dans le jeu. Chaque saison de Disney Speedstorm disposera de son propre Pass d’or qui sera la source principale de récompenses tant que cette saison sera active. Les joueurs pourront utiliser les crédits de Pass d’or pour débloquer l’échelon premium du Pass d’or, qui donne accès à d’autres récompenses de saison comme des livrées, des tenues, des pilotes et bien plus encore. Pendant l’accès anticipé, de nouvelles saisons thématiques, chacune proposant des récompenses gratuites et premium, seront ajoutées dans le jeu toutes les 6 à 8 semaines et s’accompagneront de nouveaux contenus Disney et Pixar comme des pilotes, des circuits uniques et des défis.