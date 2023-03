Kraino Origins se veut être un jeu d’action plateforme en 2D ou “rétro action” comme sous-entendu dans le trailer version Switch. Au préalable sorti sur PC / Macintosh le 2 septembre 2022, édité et développé par GameAtomic ; une sortie 1 mois plus tard sur iOS (7 oct 2022) mais développé cette fois-ci par Angel Dorantes ; et enfin une sortie début d’année suivante, le 28 mars 2023 pour la version Switch mais développé par Elden Pixels ayant à leur actif : Alwa’s Awakening (ici), Alwa’s Legacy (ici) et Cathedral (ici) que nous avons bien sûr testés !

La mort nous va si bien !

Nous connaissons tous, du moins partiellement, l’œuvre gothique Frankenstein (ou le Prométhée moderne pour les fins connaisseurs) de Mary Shelley : « Suite à ses travaux liés à la pierre philosophale, Victor Frankenstein découvrit le moyen de donner la vie. Il assemble ainsi un être surhumain avec des parties de chairs mortes et crée ainsi un monstre dont il sera horrifié et prendra donc la fuite en l’abandonnant. Ce même monstre se vengera par la suite d’avoir été rejeté par son créateur et persécuté par la société. »

Dans Kraino Origins, le topo est à peu de chose près identique : nous incarnons Kraino, un squelette armé d’une faux et portant un chapeau haut de forme, qui a été ramené à la vie par le diabolique docteur Batcula dans le but de prêter main-forte aux forces du mal. Mais Kraino est resté fidèle à lui-même, il est une force du bien malgré la magie perfide et maléfique du docteur.

Nous partons donc à l’aventure et sillonnons le pays entier pour combattre le mal… par le mal ! Anéantir les Seigneurs démoniaques et prendre notre revanche sur notre créateur est notre unique et ultime objectif.

Nous explorons donc 8 niveaux à défilement horizontal pour atteindre le boss et lui mettre sa raclée tant méritée ; d’une ville en feu, à une usine de produits chimiques, puis à un volcan en activité mais aussi à des lieux plus classiques comme une forêt sombre ou un immense château gothique. Tout y passe en “peu” de niveaux à compléter mais suffisant pour ce titre à 11,99€ sur l’eShop.

Car nous sommes mis dans le vif du sujet dès l’introduction passée (qui ne dure moins d’1min). Des niveaux plutôt bien construits et beaux à voir bien qu’on passe notre temps à courir et sauter en faisant virevolter notre belle et longue faux ! Mais attention comme dit l’adage « rien ne sert de courir, il faut partir à point », notre chemin est bien évidemment semé d’embûches : des pièges en tout genre comme des scies, des boules de feux, des mares d’acide et autres pics et plateformes électriques ou encore des monstres tirés de l’univers folklorique tels des loups garous, des chauves-souris, des zombies et autres créatures tenteront de nous barrer la route.

Le gameplay est donc simple et rétro, nous défilons de gauche à droite en éliminant les montres avec notre faux en appuyant sur Y pour une attaque horizontale et A pour une attaque verticale après un saut avec la touche B. La touche X sera utilisable quelques minutes plus tard lorsque nous acquérons notre premier sort ou arme que nous achèterons auprès d’un marchand ambulant qui se fait un malin plaisir à squatter un recoin secret dans chaque niveau. (Eh oui ! pendant que certains crient “vengeance !” d’autres font la visite des lieux !) Nous n’en dévoilerons pas plus mais il y a en tout et pour tout 6 armes à obtenir ayant chacune leur utilité et manière de s’en servir. Et elles sont toutes améliorables une fois mais nous n’en dirons mots également, suspense !

Tel un Zelda ou encore un Darksiders, notre personnage se voit attribuer 3 rectangles de vie (représentés en vert au coin supérieur gauche de l’écran) et 6 carrés de magie (représentés en bleu). Il est bien sûr possible d’augmenter ces deux attributs en récupérant 3 fragments du médaillon de vie pour l’avoir au complet, et donc se voir obtenir un rectangle de vie supplémentaire (ça ne se refuse pas !), par contre il faudra récupérer un médaillon de “magie” pour obtenir un carré supplémentaire pour l’utilisation des armes spéciales.

Il y a généralement toujours 3 fragments de vie et 1 médaillon de magie ainsi que le marchand pour chaque niveau hormis le niveau final.

À nous de les dénicher pour éviter de stupides et douloureuses morts durant cette course à la mort de notre géniteur !

Musicalement, c’est dans la thématique gothique et folklore et cela se laisse écouter. C’est du rétro mais pas trop ! Quoique nous sommes tellement absorbés par notre quête de vengeance que parfois nous ne prêtons plus attention.

La lecture culture !

Une refonte complète du jeu est en cours et devrait sortir courant 2023 (2 Juin ?) pour PC et Macintosh, toujours développé par Angel Dorantes et édité par GameAtomic et qui s’intitulerait Kraino ReAnimated.

Quelques vidéos trainent de-ci de-là si vous souhaitez y jeter un œil.

Refonte graphique principalement mais aussi de gameplay, moins lourd à jouer mais aussi moins lent. Mais moins rétro pour le coup, on perd de cette saveur pour en obtenir une autre !

Conclusion 7.3 /10 Ce fut une belle surprise de tester ce titre qui est un bel hommage au rétro du genre comme Ghosts 'n Goblins (d'ailleurs disponible sur l'eShop également, celui de 85 comme G'nG Resurrection plus récent). En ligne "presque" droite nous avons une durée de vie de 2 à 3 heures, en ayant obtenu toutes les armes et quelques améliorations. C'est pas énorme mais suffisant pour ce qui est proposé, même si nous aurions aimé avoir plusieurs autres contrées à traverser au lieu d'une seule ici. Mais la fin peut laisser penser à une suite possible du jeu à venir. Le rythme est effréné et difficile à souhait, au point de nous faire grogner derrière nos manettes, quoique c'est peut-être une bonne chose. Des thématiques musicaux variés, des lieux différents, un bestiaire assez enrichi et des boss aussi machiavéliques les uns que les autres (et stupides pour certains !). Et puis cette faux…. et ce haut de forme ! Quoi de mieux que d'être chic et bien armé pour renouer avec son géniteur ! LES PLUS un bel hommage au rétro ;

l'ambiance est au rendez-vous ;

un bestiaire assez complet et intéressant ;

différentes armes spéciales intéressantes également ; LES MOINS peut-être un peu trop court ;

maniabilité du personnage un peu lourde et lente ;

des patterns d'ennemis un peu difficiles à assimiler.

